Renovación en Casa Adorni: Del ‘lavado de cara’ a la satisfacción del contratista en Capilla del Señor

La reciente declaración de un contratista ha generado un gran revuelo en la localidad de Indio Cua, donde la remodelación de la propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convierte en tema central de discusión y curiosidad.

El Contratista Habla Abiertamente

En un partido de fútbol en Exaltación de la Cruz, Matías Tabar, el contratista detrás de la renovación, compartió que había realizado una “lavada de cara” a la casa de Adorni. Mientras conversaba con vecinos, expresó su satisfacción por la cantidad de trabajo que tenía, informando que había facturado nada menos que 245 mil dólares por las obras, lo que generó gran sorpresa entre los asistentes.

Detalles de la Remodelación

Según Tabar, la intervención no solo abarcó la vivienda, sino que también incluía la necesidad de “reciclar” un departamento en la Ciudad de Buenos Aires del matrimonio Adorni-Angeletti. Durante esa misma conversación, se mencionaron “baldosones azules” que debía encargar para la nueva piscina, un detalle que subrayó el coste elevado de las reformas.

El Contexto del Proyecto

El 2 de abril, se reveló que Adorni y su esposa habían conocido a los contratistas, Josefina Canitano y Tabar, quienes fueron los elegidos para llevar a cabo la obra en la antigua vivienda del lote 380. Pese a su negación inicial de conocer al funcionario, Tabar integra la sociedad “Alta Arquitectura SRL”, asociada con Canitano.

Preocupación en la Comunidad

Los comentarios de los vecinos son diversos, y algunos se preguntan si el alto monto de la factura incluye “obras no declaradas” en otras propiedades. Un dirigente político local comparó la situación con el “tero que canta donde no tiene los huevos”, cuestionando así el origen de las cifras.

Un Escándalo en Crecimiento

La repercusión de la situación ha llevado a que el próximo sábado se convoque a una asamblea en el country Indio Cua, donde el descontento por las filtraciones y la atención mediática hacia el escándalo se hace cada vez más evidente. Además, se ha incrementado la seguridad en el área, reflejando la magnitud del asunto que involucra a un alto funcionario del gobierno.

Un Contrato Notorio

Tabar, quien también es proveedor de la municipalidad local, ha estado vinculado a la renovación de viviendas en la región por años. En una reciente conversación, él mismo comentó cómo se siente observado por los medios, acusando de parcialidad en el tratamiento de casos de otros funcionarios.

Con cada nuevo detalle que emerge, la historia de la remodelación de la vivienda de Manuel Adorni continúa capturando la atención de los vecinos y de la opinión pública en general.