Gobierno evalúa eliminar PASO como negociación con gobernadores para 2027

El Gobierno en Busca de Apoyo para Reformar las PASO: ¿Éxito o Fracaso?

El proyecto de reforma política presentado por el Gobierno argentino enfrenta serios obstáculos en el Congreso. Con el objetivo principal de eliminar las PASO, la administración busca alianzas estratégicas para avanzar en su aprobación.

A tan solo dos semanas de haber propuesto la reforma política, el Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, se encuentra en una difícil situación. La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ha generado un debate intenso y un escenario legislativo complicado, ya que no cuenta con los respaldos necesarios para su sanción.

Revisión del Poroteo Legislativo

El análisis inicial revela una realidad que ya anticipaba el ala política del oficialismo. Más allá de ciertos sectores del peronismo, pocos bloques parlamentarios están convencidos de respaldar la eliminación definitiva de las PASO. Esta herramienta, introducida por el kirchnerismo en 2011, ha permitido la participación y competencia interna dentro de los partidos políticos.

Frentes de Oposición y Aliados Inesperados

La respuesta negativa proviene de aliados como el PRO y algunos sectores de la UCR, quienes han manifestado su oposición a la propuesta. Cristian Ritondo, un referente del PRO, argumenta que el Gobierno cometió un error al presentar el proyecto sin un consenso previo, aunque también admite la necesidad de modernizar el sistema electoral.

Nuevas Estrategias para el Gobierno

En este contexto, el Gobierno está dispuesto a explorar nuevas tácticas. Una opción viable es negociar el armado de listas en las provincias aliadas, lo cual podría ser clave para conseguir el apoyo necesario en el Congreso. La posibilidad de resignar candidaturas propias para fortalecer alianzas con gobernadores es una estrategia que se está considerando seriamente.

La Importancia de los Gobernadores en el Juego Político

Las próximas elecciones de 2027 se perfilan como un tema central en las negociaciones. Según expertos políticos, los gobernadores priorizan su reelección y el acceso a recursos, lo que pone al Gobierno en la posición de arbitrar en diversos distritos. El oficialismo busca mantener alianzas estratégicas en provincias como Mendoza, Chaco y Entre Ríos.

Los Desafíos del Mileísmo

La presencia de figuras de la libertad, como Javier Milei, podría interferir en las aspiraciones de reelección de gobernadores aliados. Debido a su creciente popularidad, es posible que el oficialismo deba considerar su apoyo para garantizar futuras reformas políticas.

Preparándose para el Futuro Electoral

Sin un candidato propio en ciertos distritos, el aliado mileísta podría encontrar oportunidades para asegurar respaldo a la reforma política. El debate interno sugiere que, antes de que lleguen los comicios, es fundamental comenzar a establecer acuerdos entre los distintos actores políticos.

La inclusión de referentes como el ministro del Interior, Diego Santilli y otros asesores clave también será crucial para el éxito de estas negociaciones, que se tornan cada vez más urgentes con el horizonte electoral acercándose rápidamente.

En resumen, la reforma política no solo representa un cambio en el sistema electoral, sino un barómetro del clima político actual en Argentina, donde el diálogo y las alianzas serán determinantes para el futuro del oficialismo.