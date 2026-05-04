Señales de Mejora en la Recaudación Impositiva de ARCA

A medida que el gobierno enfrenta la dura realidad de la recaudación fiscal, la situación se vuelve crítica y las voces de alarma se multiplican. ¿Qué implica esta caída de ingresos y cómo impacta en la economía argentina?

La recaudación impositiva ha mostrado una tendencia a la baja, con una disminución del 3,7% en abril comparado con el mismo mes del año anterior, marcando nueve meses consecutivos de caída. Este dato ha alimentado críticas hacia el programa económico del actual gobierno, sugiriendo que el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la gestión de Javier Milei, podría estar en peligro. La necesidad de recortes drásticos para compensar estas mermas es cada vez más evidente.

Las Razones Detrás de la Caída

Desde el gobierno intentan justificar esta reducción en la recaudación, argumentando que la merma más significativa proviene de los impuestos al comercio exterior. El año pasado, la implementación de incentivos para las exportaciones resultó en un flujo considerable de ventas, lo que ahora se traduce en una comparación desfavorable.

Además, la apertura comercial ha conllevado a una reducción en los ingresos por aranceles. Actualmente, las retenciones y aranceles representan solo el 6.6% de la recaudación total, en comparación con el 8.5% del año anterior.

Esperanzas en el Movimiento Portuario

El aumento en la actividad portuaria en Rosario, con más de 15,000 camiones por día, sugiere que las retenciones podrían experimentar una mejora en el futuro, brindando un alivio a la recaudación.

El IVA Muestra Signos de Recuperación

A pesar de la caída generalizada, un indicativo positivo es la leve recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que aunque negativo interanualmente, solo disminuyó un 1%, alineándose más estrechamente con la inflación. Este indicador sugiere una posible recuperación del consumo, especialmente tras la firma de convenios laborales que podría impulsar el gasto.

Incremento en el Impuesto a los Combustibles

Además, el impuesto a los combustibles mostró un crecimiento significativo del 31.8% en términos reales, gracias al aumento de precios en el mercado internacional del petróleo. Este ingreso es crucial para las finanzas del estado, aunque el gobierno avanza con cautela para evitar efectos colaterales en los precios de transporte.

Desafíos en la Seguridad Social

En contraste con las señales de mejora en otros sectores, los tributos asociados a la seguridad social han tenido un desempeño decepcionante, mostrando una caída real del 4%. Esto refleja el impacto que la apertura comercial tiene en el empleo formal, dificultando la creación de nuevos puestos de trabajo.

La Motosierra y el Gasto Público

A pesar de algunos indicadores positivos, la realidad es que el gobierno sigue enfrentando la necesidad de realizar recortes significativos en el gasto público para alcanzar sus objetivos de superávit fiscal. Las jubilaciones y pensiones, que constituyen una porción importante del presupuesto, continúan creciendo debido a la inflación.

La situación se complica con el cumplimiento de obligaciones pendientes, como aquellas relacionadas con el financiamiento universitario, lo que podría enfriar aún más la tesorería nacional.

Negociaciones con el FMI

El gobierno ha obtenido cierto respiro al renegociar sus metas con el Fondo Monetario Internacional, bajando el objetivo de superávit fiscal del 2.2% al 1.4% del PBI. Esta reevaluación responde a una necesidad de ajuste en medio de un contexto económico global incierto.