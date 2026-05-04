Colaboración México-El Salvador Impulsa Seguridad Alimentaria en El Salvador

El programa "Sembrando Vida" da un paso adelante en El Salvador para revitalizar el campo

La segunda fase de este ambicioso programa busca transformar la agricultura local, ofreciendo apoyo económico y capacitación a miles de agricultores en El Salvador.

El impulso de un programa bilateral redefine el desarrollo rural. Apoyo económico, capacitación y protagonismo comunitario generan nuevas perspectivas para las familias agrícolas.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Gobierno de El Salvador han dado inicio a la segunda fase del programa «Sembrando Vida». Este proyecto bilateral tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y promover un desarrollo rural sostenible a través de acciones directas en las comunidades.

La presentación oficial se llevó a cabo en La Libertad, marcando el comienzo del registro de participantes y la presencia de representantes tanto de México como de El Salvador. Esta iniciativa renueva el compromiso con el desarrollo autónomo de las comunidades locales, según lo indicado por AMEXCID.

Ampliación del programa hacia más agricultores

La nueva etapa busca expandir su impacto, con el embajador mexicano en El Salvador, Ricardo Cantú, destacando que alrededor de 10.000 agricultores serán beneficiados. Esta cifra supera notablemente a la de otros programas de cooperación, donde habitualmente los beneficiarios son solo unos cientos. «El beneficio llega de manera directa al agricultor», subrayó Cantú.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, resaltó que el enfoque principal es contribuir a la seguridad alimentaria y aumentar la productividad, especialmente para aquellos en situaciones de retorno.

Un programa integral para el desarrollo rural

La segunda fase de «Sembrando Vida» se desplegará en 11 departamentos, comenzando por La Libertad, donde ya se han inscrito 320 participantes. Cada beneficiario recibirá un apoyo económico mensual durante ocho meses, así como insumos agrícolas, herramientas, plantas y capacitación técnica continua.

Una colaboración estratégica promueve prácticas agroecológicas y asistencia técnica permanente.

La directora ejecutiva de AMEXCID, Alejandra del Moral Vela, mencionó que el programa no solo busca mejorar la producción, sino también fortalecer las comunidades y brindar dignidad a sus habitantes. Enfatizó la importancia de la capacitación y el acompañamiento técnico, junto con la adopción de prácticas agroecológicas para mejorar el autoconsumo y la comercialización.

Un fuerte lazo entre México y El Salvador

Durante la presentación, el embajador Cantú subrayó la relevancia de esta colaboración, manifestando que «Sembrando Vida» y otros proyectos del Gobierno están orientados hacia la soberanía alimentaria. «Las relaciones con El Salvador son excelentes y continuaremos robusteciendo los lazos de amistad y asistencia entre nuestros pueblos», expresó.

Esta nueva fase se fundamenta en la experiencia adquirida en la etapa anterior, que estableció las bases para una cooperación sólida en alianza con las organizaciones locales. Las autoridades destacaron la importancia del protagonismo comunitario en la construcción de un futuro sostenible.

Initado en julio de 2019, «Sembrando Vida» proporciona apoyo económico y técnico a los participantes, incentivando la implementación de Sistemas Productivos Agroforestales que integran cultivos tradicionales con sistemas agroecológicos.