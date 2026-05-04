El reciente cónclave de líderes europeos en Armenia transforma la visión del país, dejando atrás su rol como aliado casi exclusivo de Rusia y abriendo nuevas oportunidades de colaboración internacional.

En un giro inesperado, Armenia se convierte en el escenario de un encuentro de alto nivel que incluye a líderes de Europa, el primer ministro de Canadá, el secretario general de la OTAN y el presidente de Ucrania. Este evento histórico marca un hito en la política exterior del país, que hasta hace poco era considerado un satélite de Rusia.

Un Cambio de Paradigma para Armenia

El presidente francés Emmanuel Macron destacó la importancia de este encuentro, señalando que “hace ocho años, nadie habría considerado visitar Armenia”. Este cambio se atribuye en gran medida al trabajo del primer ministro Nikol Pashinyan, quien ha promovido una agenda de “desvinculación” de la influencia rusa.

Tensiones con Rusia y Nuevos Horizontes

Las relaciones entre Armenia y Rusia han sufrido un deterioro significativo desde que Azerbaiyán recuperó el control total sobre la región de Karabaj en 2023. Este conflicto, que ha estado marcado por años de tensiones, llevó a una histórica reconciliación y al inicio de una nueva etapa de desarrollo económico en el Cáucaso del Sur.

En 2024, Armenia decidió suspender su membresía en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia, después de que Moscú no la respaldara durante el auge de las hostilidades en Karabaj. Asimismo, en 2025, Pashinyan expresó su intención de acercarse más a la Unión Europea, un movimiento que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que no toleraría.

Zelenskyy Realiza su Primera Visita a Armenia

La llegada del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a Yerevan representa una ruptura adicional en las normas geopolíticas de la región. Esta visita es significativa no solo porque es la primera de Zelenskyy desde que asumió el cargo en 2019, sino también porque marca el regreso de un líder ucraniano después de 24 años.

Durante su conversación con Pashinyan, Zelenskyy enfatizó la necesidad de restablecer un diálogo activo y profundizar en la cooperación económica entre ambos países. Este acercamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad regional.

Reacciones de Moscú y el Futuro de las Relaciones

A pesar del ambiente tenso, la reacción de Rusia ante la visita de Zelenskyy ha sido notoria, con medios pro-Kremlin calificando la visita de “humillación” para Moscú. La crítica se intensificó en las redes sociales, donde incluso se cuestionó la falta de respuesta militar de Rusia ante la presencia del líder ucraniano en Armenia.

Con una base militar en Gyumri, donde se alojan alrededor de 3,000 tropas rusas, el Kremlin se siente amenazado por esta nueva dinámica en Armenia. Margarita Simonyan, una destacada figura mediática rusa, sugirió que Moscú podría considerar acciones más agresivas para proteger sus intereses en la región, un argumento que históricamente ha justificado acciones militares en otros países.