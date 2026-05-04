Bolivia considera reintegrarse al mercado global de bonos tras cuatro años de inactividad

Bolivia está en la mira de los inversores con su primera emisión de bonos en dólares desde hace cuatro años, una decisión impulsada por un gobierno que busca estabilizar la economía después de evitar un impago de deuda externa.

El nuevo gobierno boliviano, que ha adoptado una postura favorable al mercado, ha contratado a Deutsche Bank Securities y a Santander para evaluar el interés en una emisión de bonos de referencia en dólares. Las reuniones con inversores comenzarán el próximo lunes, marcando un momento clave para la economía del país.

Contexto Económico Actual

Este anuncio se produce en un contexto donde los diferenciales de los bonos de mercados emergentes han disminuido a niveles que no se veían desde 2013, a pesar de los problemas económicos derivados de conflictos internacionales. Según datos de JPMorgan Chase & Co., la prima de riesgo de los bonos soberanos bolivianos se ha reducido a 378 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, el nivel más bajo desde 2020.

Reformas Económicas y Perspectivas Positivas

Desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre, el gobierno ha implementado importantes reformas, como la reducción de subsidios a combustibles y el cumplimiento de los pagos de deuda externa. Estas medidas han llevado a la agencia Moody’s a mejorar la calificación crediticia de Bolivia y otorgarle una perspectiva positiva.

Desafíos por Enfrentar

A pesar de estos avances, Bolivia se enfrenta a desafíos significativos. El país debe gestionar obligaciones de deuda que ascienden a 2.300 millones de dólares este año, sumado a una caída en los ingresos por gas natural. Además, el gobierno ha solicitado un financiamiento adicional de 3.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.

Oportunidad de Inversión

Los analistas consideran que este es un momento propicio para la emisión de eurobonos. Jason Keene, estratega de Barclays, destaca que aunque la situación es favorable, los inversores buscarán garantías de que las negociaciones con el FMI avanzan de manera positiva.

Además, los bonos bolivianos con vencimiento en 2030 han mostrado un incremento en su valor, alcanzando 97,5 centavos por dólar, superando el rendimiento de la mayoría de bonos soberanos de la región, lo que refleja una creciente confianza en el mercado.