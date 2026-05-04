Met Gala 2023: Alfombra Blanca y Estrellas Deslumbran

La alfombra blanca de la Met Gala da la bienvenida a celebridades en una noche de glamour y arte, mientras se establecen nuevas tendencias fashionistas.

Este lunes, la esperada Met Gala deslumbró con una actuación vibrante que dio inicio al evento, donde cantantes y bailarines interpretaron la icónica I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. La energía contagiante marcó el comienzo de una velada llena de estrellas y glamour.

Un evento lleno de estrellas

Entre los rostros que brillaron en la alfombra se encontraban la organizadora Anna Wintour, la patrocinadora Lauren Sánchez Bezos, y la reconocida actriz Nicole Kidman. Estas figuras no solo son íconos en sus respectivos campos, sino que también han sido pieza clave en la creación de esta experiencia inolvidable.

El regreso de Venus Williams y las sorpresas de Bad Bunny

Beyoncé reunió a un elenco estelar como anfitriona, junto a Nicole Kidman y Venus Williams, quien hizo su esperado regreso luego de diez años. Wintour ofreció un adelanto sobre el atuendo de la noche, revelando que el artista puertorriqueño Bad Bunny, conocido como Benito, ha planeado un conjunto que sorprenderá a todos.

Una exposición cautivadora en el Museo Metropolitano

La sucesora de Wintour al frente de Vogue, Chloe Malle, destacó la exhibición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte. Este año, la muestra abarca un enfoque histórico sobre corporalidad y moda, prometiendo ser ‘espectacular’ y de gran escala.

Una alfombra blanca y un jardín florido

En una audaz decisión, la alfombra no fue roja, sino blanca, creando un aire de frescura. El escenario se complementó con una recreación de un jardín floral, adornado con racimos de glicinias blancas que colgaban del techo y maceteros de barro decorando los laterales.

Moda y controversia en el centro de la noche

El evento comenzó con estilo al ver a Lauren Sánchez Bezos lucir un espectacular vestido de Schiaparelli, inspirado en la famosa obra Madame X de John Singer Sargent, parte de la colección del museo. Sin embargo, el patrocinio de los Bezos ha generado debates, ya que la pintura ha sido históricamente objeto de controversia dada su audaz representación.

Pocos momentos antes del despliegue de celebridades

Las primeras en llegar al evento fueron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, además de la reconocida LaLa Anthony. La gala promete varias horas de apariciones estelares donde no solo se verán figuras del entretenimiento, sino también magnates y familias prominentes de Estados Unidos y más allá.