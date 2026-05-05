Victoria Villarruel: Un irónico saludo de éxito para su seguidor y mensaje para Adorni

El Dardo de Villarruel en el Cumpleaños de un Seguidor: Escándalo por Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó la ocasión para lanzar una punzante crítica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de un creciente escándalo sobre su enriquecimiento ilícito.

En medio de las acusaciones que rodean a Manuel Adorni por su presunto enriquecimiento ilícito, Victoria Villarruel destacó en redes sociales al desear un «feliz cumpleaños atrasado» a un seguidor, acompañado de un mensaje irónico que no pasó desapercibido.

Un Mensaje que Resuena

La vicepresidenta, en un toque de humor, escribió: «Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!». Esto fue en respuesta a un usuario que esperaba su saludo en su natalicio y la nombró como uno de sus «grandes amores».

Reacciones en la Red

El comentario de Villarruel generó una serie de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron la ironía de su mensaje. La situación se volvió un tema candente, dando pie a numerosos memes relacionados con el jefe de Gabinete.

El Contexto del Escándalo

El impulso de las palabras de la vice se asoció a la reciente declaración de Matías Tabar, el constructor encargado de las remodelaciones en la propiedad de Adorni en el exclusivo barrio Indio Cuá. Tabar testificó que el jefe de Gabinete realizó pagos en efectivo por un total de 245,000 dólares para una obra que incluyó la renovación de la piscina y la instalación de una parrilla de grandes dimensiones.

La Aislamiento de Villarruel

A medida que se intensifica el escándalo, la distancia entre Villarruel y el Gobierno se hace más evidente. Recientemente, la vicepresidenta tuvo una notable ausencia en un evento público, donde no asistió a la misa celebrada en la Basílica de Luján en conmemoración del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco.

Un Paréntesis en Luján

Villarruel, que en esa ocasión estaba al frente del Ejecutivo debido a la ausencia de Javier Milei, justificó su falta al argumentar que el evento había sido «politizado». Tras la misa, expresó que prefería estar «entre la gente y con humildad» en lugar de involucrarse con lo que calificó como «lo peor de la casta política».

Mientras tanto, Adorni sigue en el centro de la polémica, mostrando el respaldo del Gobierno en eventos oficiales. Esta situación continúa evolucionando y manteniendo a la política argentina en el ojo público.