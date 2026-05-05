Roban moto en solo 10 minutos: lo denuncia en redes sociales

En un nuevo episodio de la creciente ola delictiva, un hombre se convirtió en otra víctima de robos de motocicletas en Trelew, tras dejar su vehículo estacionado apenas diez minutos frente a su hogar.

La inseguridad en Trelew se hace sentir una vez más. Un ciudadano reportó el robo de su motocicleta, una Yamaha de mediana cilindrada color azul, que fue sustraída en solo diez minutos mientras estaba estacionada frente a su casa en la zona norte de la ciudad. El hecho se conoció a través de las redes sociales, aunque hasta el momento la policía no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El robo tuvo lugar el pasado domingo por la noche en la calle Edwin Roberts, a escasas cuadras de la comisaría Segunda. El propietario, que se mostró consternado por la situación, expresó que no esperaba ser una nueva víctima de esta alarmante seguidilla de robos en la ciudad.

Consciente del aumento de delitos de este tipo, el afectado hizo un llamado a la comunidad para que lo ayuden a encontrar su moto. La Yamaha, además de ser vibrante de color azul, tiene características distintivas, como cubiertas nuevas de la marca «Rinaldi», una calcomanía de River Plate en la parte trasera y otra del personaje «Homero Simpson» en el guardabarros delantero. La imagen del vehículo fue compartida en redes sociales con la esperanza de obtener información que conduzca a su recuperación.