Trump’s World Liberty Financial Demandó a Emprendedor Cripto por Difamación

World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cofundada por Donald Trump y sus hijos, ha presentado una demanda por difamación en la corte de Florida contra Justin Sun, un destacado empresario del sector cripto. La disputa entre el proyecto y uno de sus principales inversores está tomando un giro inesperado.

En un comunicado publicado en la plataforma X, World Liberty acusó a Sun de llevar a cabo una «campaña difamatoria» contra la reputación de su token WLFI. La empresa sostiene que Sun transfirió de manera inapropiada varios de sus tokens, que otorgan derechos de voto y gobernanza, a la plataforma Binance. Además, se le acusa de haber apostado por una caída en el valor del WLFI mediante una práctica conocida como ‘short selling’, buscando así debilitar el precio del token justo antes de su lanzamiento al público en septiembre.

Las Declaraciones de World Liberty

Zach Witkoff, CEO de World Liberty, enfatizó en un post que «Justin Sun participó en una campaña difamatoria que busca dañar la reputación de World Liberty Financial. Sabía que sus afirmaciones eran falsas y las hizo con la intención de perjudicar a los titulares del token WLFI”.

La Respuesta de Justin Sun

Por su parte, Justin Sun rechazó las acusaciones y calificó la demanda como un «truco de relaciones públicas sin fundamento». Afirmó estar preparado para enfrentar los cargos en el tribunal y defendió sus acciones como legítimas.

Un Conflicto en Aumento

Este litigio no es el primero entre Sun y World Liberty. En abril, Sun presentó una demanda contra la empresa, alegando que había congelado ilegalmente sus tokens. Según su versión, World Liberty implementó herramientas secretas que le impidieron vender sus tokens desde que se hicieron negociables. A su vez, la empresa aseguró que sus condiciones de venta incluían la posibilidad de congelar los tokens.

Impacto en el Mercado

A pesar de la controversia, el token de World Liberty experimentó un aumento del 12% en su valor tras la noticia de la demanda. Sin embargo, desde su lanzamiento, ha caído aproximadamente un 72%. Actualmente, la participación de Sun, que asciende a 4 mil millones de tokens, se estima en unos $264 millones.

El Pasado de Colaboración

La relación entre Sun y World Liberty había comenzado en buenos términos. Su inversión inicial de $45 millones y su rol como asesor fueron cruciales para el lanzamiento del proyecto. Sin embargo, la tensión actual marca un notable giro en lo que antes parecía una alianza sólida.

World Liberty Financial se destaca como uno de los emprendimientos cripto más relevantes asociados con la familia Trump, que, según análisis, ya ha obtenido más de $1 mil millones de sus operaciones. En sus estatutos, se establece que el 75% de los ingresos por la venta de tokens WLFI se destina a la familia Trump.