Chile Experimenta su Primer Crecimiento Económico del Año

Chile Registra un Modesto Crecimiento Económico en Marzo a Pesar de Desafíos Globales

El panorama económico chileno muestra una leve mejoría en marzo, a pesar de las complejidades provocadas por el conflicto en Oriente Medio que impacta en el crecimiento y la inflación mundial.

Según un reciente informe del banco central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) experimentó un crecimiento del 0,3% comparado con febrero, superando las expectativas de los analistas que anticipaban un aumento del 0,1%. Sin embargo, en términos interanuales, la economía sigue en retroceso, con una caída del 0,1% en comparación con marzo del año anterior.

Desafíos Inflacionarios y Perspectivas Económicas

Las autoridades económicas enfrentan el desafío de una inflación creciente y una caída en la actividad económica esperada para este año, afectada por el conflicto con Irán. A pesar de mantener las tasas de interés sin cambios, el banco central advirtió que los precios del petróleo podrían permanecer elevados, complicando aún más la situación económica.

El gobierno del presidente José Antonio Kast busca revitalizar la economía mediante la reactivación de proyectos de inversión estancados y propuestas legislativas que incluyen reducciones fiscales y subsidios al empleo.

Rendimiento por Sectores

Los datos revelan que el sector comercio creció un 1,9% en marzo, mientras que los servicios también mostraron un aumento del 0,4%. Sin embargo, las cifras no son uniformes: la minería sufrió una caída del 0,8% y la industria se contrajo un 1,1% durante el mismo período.

Expectativas de Inflación y Desempleo

Los pronósticos indican que la inflación anual podría escalar al 4,3% para diciembre, en comparación con el 2,8% registrado en marzo. Los analistas también han reducido sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, estimándolas ahora en un 2%, inferior al 2,5% que se anticipaba previamente.

La economía no ha estado exenta de malas noticias, con un aumento del desempleo que alcanzó el 8,9% en los últimos tres meses, afectando en gran medida a los empleos formales y reflejando la debilidad en los sectores industrial y manufacturero.

Dependencia de Precios Internacionales

Dado que Chile depende en gran medida de las importaciones de combustibles, su economía es especialmente vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. A medida que las expectativas de inflación aumentan, los expertos del banco central están monitoreando de cerca los factores que podrían repercutir en el aumento de precios y sus efectos en la economía nacional.