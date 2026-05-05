Myriam Bregman: «Milei, un presidente de 140 caracteres, necesita más formación»

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no escatimó críticas hacia Javier Milei, asegurando que su formación como presidente se limita a los 140 caracteres. Sus declaraciones generan un intenso debate sobre la calidad del liderazgo actual en el país.

En un reciente acto, Bregman cuestionó la superficie informativa que caracteriza la política de Javier Milei, afirmando que “es un presidente formado en los tuits”, lo que perjudica el discurso político. Además, instó a Milei a profundizar su formación como líder, dado su deseo de alcanzar metas ambiciosas.

La Polémica de los «Asesinos»

Bregman relató un intercambio acalorado con Milei, quien le gritó «asesina» en respuesta a sus críticas hacia el apoyo que recibe Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción. “Se molestó porque le señalé que había venido con todo el gabinete del PRO. Esa desconexión con la realidad es evidente”, comentó la diputada en una entrevista con Splendid Radio AM 990.

Además, Bregman subrayó la incoherencia de calificar a los trotskistas de la misma manera que a Stalin, destacando que León Trotski fue víctima del régimen estalinista. Este tipo de comparaciones, según Bregman, son “una barbaridad” que desvirtúa el debate político.

Desconexión: La Palabra que Define al Gobierno

La legisladora también se refirió a la desconexión que, según ella, caracteriza al gobierno actual. “Desconexión va a ser la palabra que califique a este gobierno. Si consideramos acciones como permitir que Adorni se sienta a hacer el ridículo, eso es una clara desconexión”, concluyó Bregman.