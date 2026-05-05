Met Gala 2026: Las Celebridades Deslumbran en Nueva York

La Met Gala de este año impactó en Nueva York con su lema "Arte de vestuario", atrayendo a más de 300 invitados del mundo del espectáculo, quienes deslumbraron en la alfombra roja del icónico Museo Metropolitano.

Las Estrellas Deslumbran en la Alfombra Roja

La gala, celebrada este lunes, fue un verdadero desfile de moda. Entre los copresidentes del evento se encontró la icónica Beyoncé, quien regresó tras una década de ausencia. Junto a ella, las reconocidas Nicole Kidman y Venus Williams, junto a la legendaria Anna Wintour, marcaron el tono de una velada llena de estilo.

Expectativas Altas con la Llegada de Beyoncé

Beyoncé, luciendo un vestido deslumbrante con motivos esqueléticos.

La asistente más esperada, Beyoncé, deslumbró con un vestido espectacular que capturó la atención de todos los presentes, reafirmando su status como ícono de la moda.

Faltas Notables en la Gala

Entre los ausentes que llamaron la atención estuvo Meryl Streep, quien se encuentra ocupada con la promoción de su nueva película «El diablo se viste a la moda 2». Aun así, su coprotagonista, Anne Hathaway, deslumbró con un vestido en blanco y negro que evocó el estilo clásico de Hollywood.

Estilo y Originalidad en Cada Atuendo

La joven estrella Sabrina Carpenter mostró su inspiración en el clásico «Sabrina», deslumbrando con un atuendo de Jonathan Anderson para Dior.

Sabrina Carpenter, inspirada por la película «Sabrina».

Otros notables asistentes incluyeron a Bad Bunny, quien sorprendió con una peluca blanca y vestimenta inusual que reflejó su estilo único. Kim Kardashian, por su parte, deslumbró con una armadura corporal de bronce que la hizo destacar en la alfombra roja.

Estilo Creativo y Polémico

Kim Kardashian con armadura corporal de bronce.

La explosión de creatividad en la gala incluyó atuendos como el de Heidi Klum, vestida como una estatua viva, y Janelle Monáe, quien desfiló cubierta de tecnología. Estos looks inusuales aportaron una dosis de drama y originalidad al evento.

Un Evento de Inigualable Magia Cultural

Desde las ausencias notables hasta los atuendos más extravagantes, la Met Gala de 2026 fue un evento que celebró la creatividad y la moda en cada rincón. Con celebridades de renombre y atuendos impactantes, las expectativas se superaron, dejando una huella imborrable en la historia de la moda.