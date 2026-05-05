Alerta Sofía: Niño desaparecido en Corrientes tras tiroteo en casa de su madre

La provincia de Corrientes ha activado el "Alerta Sofía" tras la desaparición de Santos Riquelme Nahua, un niño de seis años visto por última vez desde el domingo por la noche. Su padre, en medio de una discusión familiar, lo habría llevado y desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

Los Hechos que Conmocionan a Esquina

La desaparición de Santos se produjo el 3 de mayo en una vivienda de la calle Pujol, en el barrio Manzini de Esquina. Según relatan las autoridades, el padre del niño, Santos Regis, se presentó en la casa para discutir con su ex pareja, madre de Santos. En medio de una intensa pelea, el padre disparó contra otra persona en el lugar antes de escapar con el niño.

Una Madre Desesperada

Mariana, madre del pequeño, expresó su angustia: “Quiero saber dónde está mi hijo”. La mujer y Santos Regis fueron pareja y tienen dos hijos; su relación se volvió problemática debido a episodios de violencia de género que culminaron en detenciones previas del padre en 2024.

Detalles de la Desaparición

Mariana relató que el domingo, Santos Regis llevó a los niños a pasar el día. Aunque no permitió que el menor lo acompañara, el mayor decidió ir con su padre. Sin embargo, el regreso fue inesperado: el hombre entró de manera violenta a la casa, disparó e hirió a otra persona, y luego se llevó a Santos, desapareciendo por completo.

Características del Niño

Santos Riquelme tiene cabello rubio rizado, ojos claros y piel clara. La última vez que fue visto, vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, una camiseta de manga larga azul y blanca, y una campera marrón inflable.

Un Operativo en Marcha

El Ministerio de Seguridad ha emitido el «Alerta Sofía» para buscar al menor y garantizar su integridad. Además, la justicia investiga el caso como una tentativa de homicidio.

¿Qué Puedes Hacer?

La policía está realizando operativos en las rutas y zonas fronterizas de la provincia. Si tienes información que pueda ayudar a localizar al niño y su padre, contacta a las autoridades al 134. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas.