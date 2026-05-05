Gobierno aumenta al 75% el subsidio al gas para 4,7 millones de usuarios en mayo

El Gobierno nacional ha implementado una bonificación excepcional en las tarifas de gas para mayo, que incrementa el subsidio al 75% para millones de usuarios. Esta medida, que afecta a aproximadamente 4,7 millones de hogares, busca mitigar el impacto de la escalada internacional en los precios de la energía.

La reciente Resolución 111/2026 de la Secretaría de Energía oficializa el refuerzo en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este nuevo beneficio consiste en un 25% adicional de descuento que se suma al 50% ya vigente, alcanzando así un total del 75% en la bonificación durante este mes.

Beneficiarios y Aplicación del Descuento

Esta bonificación se implementará exclusivamente en mayo y está dirigida a usuarios residenciales y organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrio y entidades sociales, siempre que estén dentro del marco del SEF.

Es importante tener en cuenta que el descuento no cubre la totalidad de la factura, sino que se aplica únicamente a un bloque de consumo base, definido por el Gobierno según la zona climática. Si el consumo excede este límite, el excedente deberá abonarse a tarifa plena.

El esquema está diseñado para hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales, alineándose con la nueva estrategia de focalización de subsidios, la cual reemplaza al sistema anterior basado en la segmentación por ingresos.

Respondiendo a la Volatilidad Internacional

Autoridades del Ejecutivo han indicado que esta medida es una respuesta a la inestabilidad de los precios internacionales del gas, en medio de un escenario de tensiones geopolíticas que afectan directamente los costos. A pesar de que Argentina produce gas, su conexión al mercado global a través de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) transfiere variaciones externas a los precios internos.

La Secretaría de Energía ha decidido aplicar el máximo descuento permitido por la normativa, dado que el Decreto 943/2025 establece la posibilidad de un incremento del 25% sobre el bloque subsidiado, para asegurar una transición más gradual en la reducción de subsidios.

Esta medida se da a conocer después de que se definieran aumentos promedio del 5,6% en las tarifas de gas para mayo, funcionando como un mecanismo compensatorio dirigido a las familias de menores ingresos.

Continuidad y Evolución del Esquema de Subsidios

El anuncio supone una pausa en la disminución progresiva del subsidio adicional en gas, el cual había bajado mes a mes, ubicándose en torno al 18% en abril. Para mayo, el Gobierno ha decidido excepcionalmente elevarlo nuevamente al 25%.

Por otro lado, el régimen de reducción de subsidios en el servicio eléctrico continuará intacto, con la bonificación adicional disminuyendo de forma gradual hasta su eliminación en diciembre.

El Gobierno asegura que este nuevo enfoque tiene como objetivo concentrar la asistencia en los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que organiza la relación entre tarifas y costos y proporciona mayor previsibilidad en las facturas a lo largo del año.