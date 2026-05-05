Arquitecto de la casa de Adorni revela que no emitió facturas por las reformas

Las tensiones políticas aumentan en Argentina con la declaración del arquitecto Matías Tabar, quien aseguró que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, pagó 245.000 dólares en efectivo por refacciones en su propiedad. La investigación que se lleva a cabo podría traer graves consecuencias para el funcionario.

En un giro inesperado en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el arquitecto Matías Tabar declaró recientemente durante tres horas como testigo. Tabar, responsable de las refacciones en la casa del country Indio Cuá, reveló que Adorni realizó un pago en efectivo por la suma de 245.000 dólares sin emitir factura alguna.

Detalles de la Refacción

Según fuentes del entorno judicial, Tabar, socio de la empresa Alta Arquitectura, confirmó que las obras, que incluyeron la remodelación de la pileta y la instalación de una cascada, se realizaron entre octubre de 2024 y mayo de 2025. La propiedad fue formalmente adquirida por Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024.

Declaraciones Enigmáticas

Durante su declaración, Tabar mencionó que Adorni le pidió que su contratista se comunicara con su equipo antes de comparecer ante la justicia. También entregó su teléfono para su análisis, dado que algunas conversaciones con Adorni habían sido borradas.

Paralelamente, Adorni ofreció una conferencia de prensa en la que defendió la transparencia de sus gastos, afirmando que todos sus viajes familiares fueron financiados por sus ingresos y negó cualquier ocultación de patrimonio.

Kilos de Dinero y Deudas

A medida que la investigación avanza, los medios informan que Adorni ha gastado en los últimos meses alrededor de 800.000 dólares en viajes, propiedades y reformas. Además del superlativo gasto por las refacciones en Indio Cuá, Adorni reporta deudas significativas, alcanzando un total de 95,4 millones de pesos a finales de 2024, lo que refleja un alarmante aumento en sus obligaciones financieras.

Denuncias y Nuevas Revelaciones

Mientras tanto, la diputada Marcela Pagano presentó denuncias contra Adorni por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. En su declaración, mencionó una sociedad offshore vinculada a Adorni que podría complicar aún más su situación legal.

Las acusaciones y las declaraciones contradictorias han generado un clima de incertidumbre en la política argentina. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del jefe de Gabinete y para esclarecer todas las irregularidades presentadas.