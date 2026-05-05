Vicky Dávila responde furiosa a Claudia López por llamarla ‘fracasada’: ‘Lástima que seas tan mala persona’

El cruce de palabras entre Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, y la periodista Vicky Dávila ha generado un verdadero alboroto en las redes sociales, capturando la atención de miles de personas.

El conflicto inició cuando Claudia López reaccionó de manera intempestiva a un comentario del periodista Esteban Hernández, quien ironizaba sobre los roles que Dávila ha desempeñado a lo largo de su carrera. La respuesta de López incluyó calificaciones despectivas hacia Dávila, lo que provocó un torrente de publicaciones en la plataforma X.

El Efecto Dominó: De la Ironía a la Agresión

Vicky Dávila, quien ha forjado una marcada trayectoria en el periodismo y se alista para las elecciones presidenciales de 2025, se sintió aludida y decidió defenderse. Su candidatura se destacó el 8 de marzo de 2026, cuando compitió en la Gran Consulta del sector centroderechista, donde Paloma Valencia del Centro Democrático se alzó con la victoria.

Un Ataque Personal en las Redes

La crítica de Hernández, quien aludió a la versatilidad artística de Dávila, desató una serie de reacciones en línea. Él comentó: “Del canto al periodismo, del periodismo a la política, de la política al arte dramático. Toda una artista integral”. Esta afirmación provocó que López, en un intento por menospreciar a su rival, escribiera “y una fracasada en todos los roles… patética”.

La Respuesta de Vicky Dávila

La contundente respuesta de Dávila no se hizo esperar. En un mensaje directo, contrarrestó la crítica de López, cuestionando su coherencia política y sugiriendo que su cambio de afiliación ideológica es un signo de debilidad.

Afirmaciones Duraderas y Descalificaciones

“No creo que seas una fracasada, sino que eres incoherente”, expresó Dávila, enfatizando que, a pesar de las críticas, cuenta con el amor y apoyo de su familia, lo que la fortalece ante los ataques.

El Clímax de la Controversia

En sus publicaciones, Dávila continuó atacando la relación política de López con figuras cuestionables, como Carlos Ramón González, un antiguo compañero que enfrenta problemas legales. “Saliste corriendo del partido Alianza Verde, por oportunista”, le recordó Vicky, dando a entender que la exalcaldesa carece de principios firmes.

Valores Personales y una Candidatura Conflictiva

En medio de la tempestad, Dávila defendió sus valores familiares y principios democráticos, criticando la ideología que López parece representar. También cuestionó la falta de un verdadero diálogo en estas disputas personales, sugiriendo que los colombianos necesitan más que un simple intercambio de insultos en línea.