Tripulante británico requiere atención médica urgente ante posible brote de hantavirus en crucero

Un grave incidente ha sacudido a un crucero de lujo en el Atlántico, donde se reporta un brote de hantavirus. Un miembro de la tripulación en estado crítico y un pasajero británico necesitan atención médica urgente.

La situación se tornó crítica este lunes, después de que tres personas fallecieran en el MV Hondius, un barco que zarpó en marzo desde Argentina con 149 personas a bordo, provenientes de 23 países. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está investigando el caso tras reportes de varios enfermos, incluyendo un viajero británico que se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

Condiciones Alarmantes a Bordo del MV Hondius

El lujoso crucero se encuentra actualmente anclado cerca de las costas de Cabo Verde, después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas preocupantes. Los pasajeros y la tripulación están aislados a bordo, mientras los médicos trabajan diligentemente para evacuar a los que lo requieren.

Casos Confirmados del Virus

La OMS ha confirmado siete casos de hantavirus, incluyendo dos confirmados y cinco sospechosos, así como los tres decesos. Las víctimas incluyen una pareja de los Países Bajos y un ciudadano alemán, reflejando la seriedad de la situación a bordo del barco, que alberga principalmente pasajeros británicos, estadounidenses y españoles.

Medidas de Precaución y Respuesta Internacional

Las autoridades de salud en Cabo Verde han rechazado el pedido de atraque del crucero para proteger la salud pública. En coordinación con las autoridades de los Países Bajos y el Reino Unido, se están desarrollando planes de evacuación médica por vía aérea para los pacientes críticos, asegurando que se tomen medidas de precaución adecuadas.

Impacto en los Pasajeros

Un viajero estadounidense a bordo compartió sus experiencias, expresando la angustia por la incertidumbre que enfrentan. “No somos solo titulares, somos personas con familias que nos esperan”, afirmó el joven blogger, reflejando la preocupación por el futuro inmediato.

Trazabilidad y Origen del Virus

Las investigaciones continúan para determinar el origen del hantavirus. Una posibilidad es que el virus haya sido transmitido por roedores a bordo, aunque también se está considerando la posibilidad de que los pasajeros se infectaran durante una escala en Sudamérica.

Declaraciones de la OMS y Autoridades Locales

A pesar de la gravedad de los eventos, la OMS ha señalado que el riesgo para el público general es bajo. Las autoridades sudafricanas también están llevando a cabo un seguimiento de contacto para evaluar cualquier exposición entre los pasajeros evacuados y la población local.

Dependiendo de la evolución de la situación, Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero, está evaluando la posibilidad de dirigir el barco hacia las Islas Canarias, donde se podrían llevar a cabo chequeos médicos más exhaustivos.