“Memoria en Avellaneda”: Conversatorio de la UNDAV sobre el golpe a 50 años de la emblemática foto de Adriana Lestido.

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) se prepara para un evento significativo que conmemora medio siglo del golpe de Estado. Este martes 5 de mayo, a las 19 horas, el auditorio de la sede Piñeyro será el escenario de un conversatorio titulado “Memoria en Avellaneda: 50 años del Golpe”.

Una Mirada Profunda a la Memoria Histórica

Este encuentro especial reunirá a la reconocida fotógrafa Adriana Lestido junto a Blanca Freitas y Mariela Pérez, protagonistas de la emblemática fotografía «Madre e hija» de 1982. La imagen, tomada durante una movilización por los derechos humanos, se ha convertido en un símbolo potente de la lucha y el reclamo de justicia en Argentina.

El evento destaca la relevancia de esta fotografía, capturada en Plaza Alsina durante una marcha convocada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuya consigna exigía: “Con vida los llevaron, con vida los queremos”. Para Lestido, esta fue su primera asignación como fotógrafa para el diario La Voz.

La Fuerza del Llamado a la Justicia

La imagen retrata a Blanca Freitas, quien en ese momento sostenía a su hija Mariela, mientras ambas clamaban por la aparición de Avelino «Chiche» Freitas, su hermano secuestrado en 1976. Con el tiempo, esta poderosa estampa se ha erigido como un símbolo de resistencia contra el terrorismode Estado y un recordatorio constante de la exigencia de memoria, verdad y justicia.

Lestido recuerda cómo en medio del caos, esperó el instante preciso para capturar la imagen, que representa el inicio de su carrera y un emblema de lucha y supervivencia que resuena universalmente.

Un Panel de Expertos para la Reflexión

A medio siglo del golpe, el conversatorio será moderado por las periodistas Agustina Grasso y Carolina Muzi. Junto a Lestido, Freitas y Pérez, participarán figuras esenciales en la reconstrucción de la memoria histórica:

Pablo Llonto : Abogado de las víctimas en la causa Molinos.

: Abogado de las víctimas en la causa Molinos. Enrique Arrosagaray : Periodista e historiador enfocado en la historia local.

: Periodista e historiador enfocado en la historia local. Alejandro Kaufman: Ensayista y académico.

Un Espacio para la Memoria Colectiva

La elección de Avellaneda como locación no es al azar; esta zona fue crucial en el «industricidio-genocidio» perpetrado durante la dictadura cívico-militar. El conversatorio tiene como objetivo visibilizar la situación judicial de la causa Molinos Río de la Plata y resaltar el valor del fotoperiodismo como un documento histórico esencial para la memoria colectiva.

La cita se llevará a cabo en el auditorio de la sede Piñeyro, ubicada en Isleta 1940, organizada por el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad.