Pagano solicita detener a Adorni por presunta coerción a testigos y propone aplicar la ‘doctrina Irurzun’

Un nuevo escándalo sacude el ambiente político, con la diputada Marcela Pagano solicitando la detención de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, tras acusaciones de manipulación de testigos en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La situación ha escalado dramaticamente después de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara un pedido urgente de arresto para Manuel Adorni. La acusación se centra en que el jefe de Gabinete intentó influir en un testigo esencial antes de su declaración judicial. A través de mensajes por WhatsApp, Adorni presuntamente ofreció “ayuda” a cambio de modificaciones en los testimonios que lo incriminan.

Detalles de la Denuncia

En el escrito presentado ante el Juzgado Federal, Pagano menciona que este intento de manipulación ocurrió el día en que el contratista Matías Tabar debía declarar. Según la diputada, Adorni contactó a Tabar instantes antes de su testimonio, incluso intentando borrar las conversaciones manteniendo una actitud sospechosa. Para Pagano, esta maniobra representa un riesgo significativo para el proceso judicial.

La Doctrina Irurzun en Juego

Como base legal para su pedido, Pagano invoca la “doctrina Irurzun”, utilizada en el pasado para encarcelar a exfuncionarios kirchneristas. Esta doctrina argumenta que aquellos con poder, como el jefe de Gabinete, pueden obstaculizar la Justicia, legitimando así la prisión preventiva.

Impacto de la Declaración de Matías Tabar

El escándalo se intensificó alrededor de la declaración de Matías Tabar, quien expuso serios cuestionamientos a la declaración patrimonial de Adorni. Durante un extenso interrogatorio, Tabar aseguró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones en la propiedad del funcionario, en lo que parece ser un pago oscuro, ya que no se emitieron facturas por el monto.

Respuesta del Entorno de Adorni

Desde el círculo cercano a Adorni, se emitieron desmentidos sobre las acusaciones. Aseguran que la cifra mencionada por el contratista es incorrecta y que se exigirá una pericia para esclarecer la situación. Inicialmente, Adorni reportó la compra de su inmueble por 120.000 dólares, aunque no siempre fue transparente en sus declaraciones.

Una Reacción Política Reveladora

La acción de Marcela Pagano demuestra una fractura dentro del oficialismo. Con un vínculo tenso con el círculo más cercano al presidente Javier Milei, su petición de arresto marca una clara distancia entre ella y el resto del Gobierno.

Ahora, la atención se centra en el fiscal Gerardo Pollicita y el juez encargado del caso, quienes deberán evaluar la gravedad de las acusaciones y decidir el futuro de este escándalo político.