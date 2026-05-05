EN VIVO: EE. UU. Desvía 50 Buques Irani desde Inicio del Bloqueo

EE.UU. Navega Nuevos Desafíos en el Estrecho de Ormuz: Tensión y Redefinición de Rutas Comerciales

Desde el 13 de abril, la intervención del ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz ha tomado fuerza, desafiando las amenazas de Irán y marcando un nuevo capítulo en la crisis marítima del Golfo Pérsico.

Operación «Proyecto Libertad» en Acción Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, bajo el Comando Central (CENTCOM), han impulsado el “Proyecto Libertad”, una operación destinada a reintegrar cientos de buques mercantes a sus rutas regulares. Esta acción se presenta en un contexto crítico, marcado por los avisos de Irán de atacar cualquier embarcación estadounidense que se acerque.

Advertencias desde la Casa Blanca El presidente Donald Trump ha hecho sonar alarmas, asegurando que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” en el caso de un ataque a naves de guerra americanas. Esta declaración se produce justo cuando Irán había amenazado con desencadenar ataques contra la armada estadounidense en la región.

Incidentes en el Mar El CENTCOM ha reportado la destrucción de seis embarcaciones menores iraníes y la interceptación de misiles y drones lanzados desde el territorio iraní. A pesar de estas afirmaciones, Teherán ha negado cualquier ataque y reafirmado su intención de reimplantar bloqueos en el estrecho. Asimismo, el ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos comunicó la neutralización de 15 misiles y cuatro drones en una reciente andanada de ataques.

Primeros Tránsitos Exitosos Regresan al Estrecho En una señal esperanzadora, dos buques mercantes de bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho de Ormuz este lunes, acompañados por destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense. Este avance representa uno de los pocos tránsitos exitosos desde el inicio de la crisis, según informó la compañía Maersk.

Impacto en los Mercados Financieros El recrudecimiento de la tensión en el estrecho ha afectado considerablemente a los mercados financieros. Las bolsas de valores asiáticas experimentaron descensos, y el petróleo, aunque bajó, aún mantiene altos precios. Esto añade una capa de incertidumbre global frente a la evolución de la situación en el Golfo.

Perspectivas Internacionales Las advertencias no se limitan solo a Irán, sino que se extienden a China también. Estados Unidos presiona a Beijing para que use su influencia sobre Teherán, argumentando que las compras de petróleo iraní por parte de China contribuyen al financiamiento del terrorismo. Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque iraní a los Emiratos Árabes Unidos y subrayó la necesidad de un enfoque diplomático para detener la escalada actual.