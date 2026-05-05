Presupuesto 2026 en Victoria: Primer superávit post-pandémico, pero la deuda se aproxima a los $200 mil millones

El gobierno de Victoria anuncia un superávit operativo de $727 millones, mientras enfrenta desafíos económicos en un entorno global incierto.

En el presupuesto 2026-27 revelado el martes, Victoria celebró la consecución de un superávit operativo de $727 millones para el año fiscal 2025-26, mostrando una leve mejora respecto a las previsiones anteriores. Este evento marca la primera vez en siete años que el estado presenta un superávit, destacando su situación como la única en el este de Australia durante el periodo.

Un Hito Económico Significativo

La tesorera Jaclyn Symes expresó que este superávit es un logro importante, especialmente considerando las limitaciones en la captación de ingresos comparado con estados como Western Australia y South Australia. “Es impresionante que hayamos logrado superávits, dado nuestro desventajoso contexto estructural”, afirmó.

Proyecciones a Futuro

El presupuesto también prevé un superávit de $1.05 mil millones para 2026-27, aunque este es un descenso respecto al pronóstico anterior de $1.94 mil millones. Se anticipan superávits en los años subsiguientes, alcanzando hasta $1.97 mil millones en 2029-30.

Desafíos en la Deuda y el Gasto

A pesar de estos superávits, se estima un déficit de efectivo de $7.7 mil millones en 2026-27, aumentando a lo largo de los años. La deuda total podría ascender a $199.3 mil millones en 2029-30, lo que representa un 24.4% del producto bruto estatal, con pagos de intereses diarios que se estiman en $32 millones.

Control de Costes y Gastos Gubernamentales

Un enfoque clave para el gobierno es controlar el gasto público, que se prevé alcanzará los $41.13 mil millones en 2026-27, equivalente al 35% de los ingresos totales. En un esfuerzo por reducir esta carga, el gobierno aprobó la eliminación de 1,000 empleos en el sector público, incluidos 300 ejecutivos, y la fusión de varias entidades.

Impacto en los Ingresos de Impuestos

Se proyecta que los ingresos por concepto de impuestos crecerán, alcanzando los $43.18 mil millones en 2026-27. Sin embargo, se anticipa que los ingresos derivados del impuesto de timbre disminuirán debido a una caída en la actividad del mercado inmobiliario.

Asumciones Clave del Presupuesto

El presupuesto se basa en la expectativa de un crecimiento económico continuo del 1.5% para 2026-27, aumentando gradualmente a un 2.5% en los años siguientes, junto con una inflación que se prevé que alcanzará un pico del 3.5%. La tesorera Symes defendió las proyecciones, asegurando que son conservadoras y realistas frente a un contexto global incierto.

Nuevas Iniciativas Financieras

Titulada “Más fácil. Más seguro. Más asequible”, esta nueva proposición de presupuesto incluye $13.8 mil millones para iniciativas desde la última actualización, destacando un reembolso del 20% en las tarifas de registro de vehículos y la extensión del transporte público gratuito hasta finales de mayo.