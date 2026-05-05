Gobierno de Tierra del Fuego denuncia a Navitas Petroleum en Israel por ocultar riesgos en Malvinas

Denuncia de Tierra del Fuego contra Navitas Petroleum: Impacto en la Soberanía Argentina

El Gobierno de Tierra del Fuego, liderado por Gustavo Melella, ha presentado una denuncia ante la Autoridad de Valores de Israel, la Israel Securities Authority (ISA), en contra de la empresa Navitas Petroleum. Esta acción surge por supuestas violaciones en el marco del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”, ubicado en la controvertida cuenca norte de las Islas Malvinas.

Un Alerta en el Mercado Internacional

La ISA, encargada de regular el mercado de valores en Israel, juega un papel crucial en la protección de inversores y la transparencia financiera. La denuncia de Tierra del Fuego pone en tela de juicio las prácticas de Navitas, que junto a Rockhopper Exploration PLC, anunció planes para comenzar la extracción de petróleo a partir de 2028 en un área donde la soberanía argentina es disputada.

Preocupaciones del Gobierno Fueguino

La demanda sostiene que Navitas ha proporcionado información engañosa a sus inversores respecto a los riesgos legales y geopolíticos asociados con el proyecto. A pesar de la firme postura del Gobierno argentino, que considera estas actividades como ilegales, la empresa parece haber minimizado estas preocupaciones ante el mercado.

Riesgos Ignorados

El comunicado de la provincia destaca que la compañía no ha informado adecuadamente sobre el rechazo oficial de la Argentina al proyecto, así como las sanciones impuestas. Este hecho resalta la urgencia de que la ISA investigue las operaciones de Navitas y su transparencia hacia los inversores.

Un Conflicto Más Allá de lo Empresarial

Los funcionarios de Tierra del Fuego enfatizan que este no es un simple desacuerdo comercial, sino una defensa de los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y sus aguas circundantes. "Navitas no solo opera fuera de la ley, sino que debe explicar a sus inversores los riesgos que conlleva actuar sin la debida autorización", subrayó el secretario de Malvinas, Andrés Dachary.

Acciones de la Comunidad Internacional

La denuncia también menciona que las actividades de Navitas contradicen las resoluciones de la ONU sobre la descolonización y el respeto a la soberanía. Las autoridades argentinas están decididas a utilizar todos los recursos disponibles para detener esta explotación que consideran ilegal.

Retos en la Relación Bilateral

La situación es delicada, especialmente para el Gobierno de Javier Milei, cuyo vínculo con Israel complica aún más la gestión del tema. Desde el país hebreo, se han mostrado reticentes a interceder, argumentando que la situación se encuentra en el ámbito de lo privado.

Una Estrategia Potencial

Analistas sugieren que el Gobierno argentino podría adoptar estrategias legales similares a las utilizadas en conflictos anteriores, como el caso del buque ARA Libertad. Esto podría permitir presentar el tema del petróleo en el ámbito internacional, lo cual generaría un nuevo nivel de tensión en la relación entre Argentina, Reino Unido e Israel.

¿Sera 2028 un Año Clave?

Con una proyección de hasta 900 millones de barriles de petróleo en la cuenca, la situación en Sea Lion representa un desafío considerable para la Argentina, cuya soberanía sobre la región sigue siendo un punto de discusión.

La denuncia y las futuras acciones del Gobierno fueguino no solo tienen implicaciones económicas, sino que también tocan fibras sensibles en la política internacional y la narrativa sobre la soberanía argentina en un territorio históricamente disputado.