Alerta por la Pérdida de Poder Adquisitivo: Salarios en Dólares en Caída Libre

La economista Carolina Mannucci advierte sobre la alarmante pérdida del poder adquisitivo en Argentina, señalando que los salarios están rezagados y urge reaccionar ante esta crisis económica.

En una reciente entrevista para Canal E, Carolina Mannucci profundizó en la preocupante situación salarial en Argentina, destacando cómo el deterioro del poder adquisitivo impacta negativamente en la economía local. “Los salarios han estado estancados por meses desde que comenzó este gobierno”, aseguró, ilustrando una tendencia que afecta tanto al consumo como a la actividad económica.

Desigualdad en el Salario: Un Problema Generalizado

Mannucci comentó que, si bien la caída salarial no afecta a todos los sectores por igual, la tendencia es general en la mayoría. “Todos los salarios han perdido valor, aunque algunos menos que otros”, explicó. Destacó que industrias como la minería y los bancos han tenido un rendimiento mejor que el promedio, pero eso no se traduce en beneficios para el resto de la economía.

Este fenómeno resalta la concentración de ingresos: “no hay un efecto derrame”, lo que agrava las disparidades y debilita el mercado interno. Además, añadió que el salario mínimo se encuentra alrededor de 286 dólares, mientras que la mediana salarial es de aproximadamente 640 dólares, muy por debajo de la canasta básica.

Consecuencias de Políticas Económicas Recientes

Mannucci analizó el impacto de las políticas implementadas en el último tiempo, revelando que “el salario mínimo ha perdido entre un 35 y un 40%”, y que las jubilaciones han caído cerca del 30%. Estos números evidencian un deterioro severo que complica cualquier intento de recuperación económica.

Una Salida Posible: Reactivación del Consumo y Crédito

En este contexto, la economista planteó que la solución requiere una estrategia integral. “Es esencial dar un impulso al consumo”, dijo, marcando la reactivación de la demanda interna como el primer paso para revitalizar la economía. “El consumo genera producción”, enfatizó, sugiriendo un ciclo virtuoso que podría resultar en una mejora salarial y en la actividad económica.

El Rol del Sistema Financiero

Mannucci también subrayó la importancia de aliviar las deudas, afirmando que es crucial “reestructurar la mora que afecta tanto a familias como a empresas”. Además, cuestionó las altas tasas de interés, que considera desproporcionadas para la situación actual.

Urgencia en la Implementación de Soluciones

La economista advirtió que la inacción solo prolongará la crisis. “Cuanto más tiempo se pierda, más difícil será recuperar terreno”, lo que indica la necesidad de medidas coordinadas y rápidas. Criticó, además, la estrategia cambiaria del Gobierno que continúa usando el dólar como ancla, impidiendo una visión más amplia y efectiva de la economía.

Con un panorama tan crítico, el desafío radica en revertir los niveles actuales de salarios bajos y consumo retraído a través de políticas activas y efectivas que enfrenten la crisis de forma decidida.