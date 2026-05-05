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Resultados de la Quiniela: Lunes 4 de Mayo – Nacional y Provincial

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Resultados de la Quiniela: ¡Descubre los Números Ganadores del 4 de Mayo!

Los aficionados a la quiniela están atentos. A continuación, te presentamos los números sorteados en las diferentes categorías del día, una práctica que sigue capturando la atención de miles de argentinos.

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido en Argentina. Regulada por las loterías provinciales, este sistema no cuenta con pozos grandes, ya que las ganancias se determinan según los aciertos de los participantes.

Resultados Quiniela Nacional – 4 de Mayo

Estos son los 20 números que resultaron ganadores:

  1. 5071

  2. 4085

  3. 6354

  4. 2523

  5. 8701

  6. 3964

  7. 6710

  8. 7643

  9. 0339

  10. 1599

  11. 3012

  12. 6271

  13. 9931

  14. 2289

  15. 1656

  16. 3770

  17. 4330

  18. 0626

  19. 1404

  20. 7984

Resultados Quiniela Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores en el sorteo provincial son:

  1. 1308

  2. 3014

  3. 9437

  4. 2486

  5. 7792

  6. 3672

  7. 0643

  8. 4882

  9. 3907

  10. 7837

  11. 5313

  12. 7091

  13. 5815

  14. 8361

  15. 7752

  16. 4734

  17. 2973

  18. 0212

  19. 6875

  20. 8431

Resultados Quiniela Primera Nacional – 4 de Mayo

Estos son los números ganadores:

  1. 9961

  2. 1084

  3. 2564

  4. 0725

  5. 0412

  6. 1550

  7. 7098

  8. 6470

  9. 8794

  10. 4562

  11. 0271

  12. 9811

  13. 4110

  14. 4741

  15. 4133

  16. 8171

  17. 2555

  18. 1572

  19. 6454

  20. 1294

Resultados Quiniela Primera Provincial – 4 de Mayo

Los números sorteados esta vez son:

  1. 5819

  2. 4020

  3. 0427

  4. 1118

  5. 7443

  6. 3704

  7. 2506

  8. 8645

  9. 9831

  10. 7977

  11. 8177

  12. 6056

  13. 4554

  14. 4683

  15. 7648

  16. 3936

  17. 3206

  18. 4339

  19. 7741

  20. 0229

Resultados Quiniela Matutina Nacional – 4 de Mayo

Consulta los números ganadores de la mañana:

  1. 8977

  2. 9570

  3. 7765

  4. 5142

  5. 6597

  6. 4716

  7. 4668

  8. 2011

  9. 5946

  10. 3362

  11. 2354

  12. 2554

  13. 6718

  14. 9934

  15. 2101

  16. 3514

  17. 2105

  18. 5621

  19. 8763

  20. 0820

Resultados Quiniela Matutina Provincial – 4 de Mayo

Números ganadores de la mañana a nivel provincial:

  1. 5191

  2. 8954

  3. 5438

  4. 9951

  5. 7192

  6. 3438

  7. 4697

  8. 4930

  9. 3719

  10. 2004

  11. 5565

  12. 6114

  13. 7604

  14. 8382

  15. 5406

  16. 3927

  17. 3004

  18. 0113

  19. 6872

  20. 8415

Resultados Quiniela Vespertina Nacional – 4 de Mayo

Descubre los números de la tarde:

  1. 6262

  2. 8703

  3. 7461

  4. 7178

  5. 6771

  6. 7998

  7. 4554

  8. 2110

  9. 5845

  10. 3061

  11. 2253

  12. 2451

  13. 6617

  14. 9831

  15. 2000

  16. 3412

  17. 2003

  18. 5520

  19. 8661

  20. 0719

Resultados Quiniela Vespertina Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores en la provincia son:

  1. 7310

  2. 2540

  3. 2760

  4. 9151

  5. 7092

  6. 3338

  7. 4597

  8. 4830

  9. 3619

  10. 1004

  11. 5465

  12. 6014

  13. 7504

  14. 8282

  15. 5306

  16. 3827

  17. 2004

  18. 9113

  19. 5872

  20. 7415

Resultados Quiniela Nocturna Nacional – 4 de Mayo

Aquí están los números ganadores de la noche:

  1. 4241

  2. 8799

  3. 7094

  4. 3908

  5. 3800

  6. 3238

  7. 4153

  8. 2010

  9. 5744

  10. 3960

  11. 2153

  12. 2351

  13. 6516

  14. 9731

  15. 2900

  16. 3312

  17. 2903

  18. 5420

  19. 8561

  20. 0619

Resultados Quiniela Nocturna Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores para la noche en la provincia son:

  1. 5799

  2. 2440

  3. 2660

  4. 9051

  5. 7192

  6. 3238

  7. 4497

  8. 4730

  9. 3519

  10. 1904

  11. 5365

  12. 6114

  13. 7404

  14. 8182

  15. 5206

  16. 3727

  17. 2104

  18. 9013

  19. 5772

  20. 7315

Resultados de la Quiniela del 4 de Mayo por Provincia

Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 5819 (Provincial) | Matutina: 4367 | Vespertina: 9614 | Nocturna: 1667

Santa Fe: La Previa: 0694 | La Primera: 7009 | Matutina: 4139 | Vespertina: 6475 | Nocturna: 3529

Entre Ríos: La Previa: 1342 | La Primera: 7819 | Matutina: 6286 | Vespertina: 2499 | Nocturna: 1038

¿Cómo se Juega a la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo; se puede apostar una cantidad específica a números de una, dos, tres o cuatro cifras, eligiendo entre diversos sorteos que se llevan a cabo durante todo el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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