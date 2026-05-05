Resultados de la Quiniela: Lunes 4 de Mayo – Nacional y Provincial

Resultados de la Quiniela: ¡Descubre los Números Ganadores del 4 de Mayo!
Los aficionados a la quiniela están atentos. A continuación, te presentamos los números sorteados en las diferentes categorías del día, una práctica que sigue capturando la atención de miles de argentinos.
La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido en Argentina. Regulada por las loterías provinciales, este sistema no cuenta con pozos grandes, ya que las ganancias se determinan según los aciertos de los participantes.
Resultados Quiniela Nacional – 4 de Mayo
Estos son los 20 números que resultaron ganadores:
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5071
-
4085
-
6354
-
2523
-
8701
-
3964
-
6710
-
7643
-
0339
-
1599
-
3012
-
6271
-
9931
-
2289
-
1656
-
3770
-
4330
-
0626
-
1404
-
7984
Resultados Quiniela Provincial – 4 de Mayo
Los números ganadores en el sorteo provincial son:
-
1308
-
3014
-
9437
-
2486
-
7792
-
3672
-
0643
-
4882
-
3907
-
7837
-
5313
-
7091
-
5815
-
8361
-
7752
-
4734
-
2973
-
0212
-
6875
-
8431
Resultados Quiniela Primera Nacional – 4 de Mayo
Estos son los números ganadores:
-
9961
-
1084
-
2564
-
0725
-
0412
-
1550
-
7098
-
6470
-
8794
-
4562
-
0271
-
9811
-
4110
-
4741
-
4133
-
8171
-
2555
-
1572
-
6454
-
1294
Resultados Quiniela Primera Provincial – 4 de Mayo
Los números sorteados esta vez son:
-
5819
-
4020
-
0427
-
1118
-
7443
-
3704
-
2506
-
8645
-
9831
-
7977
-
8177
-
6056
-
4554
-
4683
-
7648
-
3936
-
3206
-
4339
-
7741
-
0229
Resultados Quiniela Matutina Nacional – 4 de Mayo
Consulta los números ganadores de la mañana:
-
8977
-
9570
-
7765
-
5142
-
6597
-
4716
-
4668
-
2011
-
5946
-
3362
-
2354
-
2554
-
6718
-
9934
-
2101
-
3514
-
2105
-
5621
-
8763
-
0820
Resultados Quiniela Matutina Provincial – 4 de Mayo
Números ganadores de la mañana a nivel provincial:
-
5191
-
8954
-
5438
-
9951
-
7192
-
3438
-
4697
-
4930
-
3719
-
2004
-
5565
-
6114
-
7604
-
8382
-
5406
-
3927
-
3004
-
0113
-
6872
-
8415
Resultados Quiniela Vespertina Nacional – 4 de Mayo
Descubre los números de la tarde:
-
6262
-
8703
-
7461
-
7178
-
6771
-
7998
-
4554
-
2110
-
5845
-
3061
-
2253
-
2451
-
6617
-
9831
-
2000
-
3412
-
2003
-
5520
-
8661
-
0719
Resultados Quiniela Vespertina Provincial – 4 de Mayo
Los números ganadores en la provincia son:
-
7310
-
2540
-
2760
-
9151
-
7092
-
3338
-
4597
-
4830
-
3619
-
1004
-
5465
-
6014
-
7504
-
8282
-
5306
-
3827
-
2004
-
9113
-
5872
-
7415
Resultados Quiniela Nocturna Nacional – 4 de Mayo
Aquí están los números ganadores de la noche:
-
4241
-
8799
-
7094
-
3908
-
3800
-
3238
-
4153
-
2010
-
5744
-
3960
-
2153
-
2351
-
6516
-
9731
-
2900
-
3312
-
2903
-
5420
-
8561
-
0619
Resultados Quiniela Nocturna Provincial – 4 de Mayo
Los números ganadores para la noche en la provincia son:
-
5799
-
2440
-
2660
-
9051
-
7192
-
3238
-
4497
-
4730
-
3519
-
1904
-
5365
-
6114
-
7404
-
8182
-
5206
-
3727
-
2104
-
9013
-
5772
-
7315
Resultados de la Quiniela del 4 de Mayo por Provincia
Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 5819 (Provincial) | Matutina: 4367 | Vespertina: 9614 | Nocturna: 1667
Santa Fe: La Previa: 0694 | La Primera: 7009 | Matutina: 4139 | Vespertina: 6475 | Nocturna: 3529
Entre Ríos: La Previa: 1342 | La Primera: 7819 | Matutina: 6286 | Vespertina: 2499 | Nocturna: 1038
¿Cómo se Juega a la Quiniela?
Participar en la quiniela es sencillo; se puede apostar una cantidad específica a números de una, dos, tres o cuatro cifras, eligiendo entre diversos sorteos que se llevan a cabo durante todo el día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.