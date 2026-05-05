Resultados de la Quiniela: Lunes 4 de Mayo – Nacional y Provincial

Los aficionados a la quiniela están atentos. A continuación, te presentamos los números sorteados en las diferentes categorías del día, una práctica que sigue capturando la atención de miles de argentinos.

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido en Argentina. Regulada por las loterías provinciales, este sistema no cuenta con pozos grandes, ya que las ganancias se determinan según los aciertos de los participantes.

Resultados Quiniela Nacional – 4 de Mayo

Estos son los 20 números que resultaron ganadores:

5071 4085 6354 2523 8701 3964 6710 7643 0339 1599 3012 6271 9931 2289 1656 3770 4330 0626 1404 7984

Resultados Quiniela Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores en el sorteo provincial son:

1308 3014 9437 2486 7792 3672 0643 4882 3907 7837 5313 7091 5815 8361 7752 4734 2973 0212 6875 8431

Resultados Quiniela Primera Nacional – 4 de Mayo

Estos son los números ganadores:

9961 1084 2564 0725 0412 1550 7098 6470 8794 4562 0271 9811 4110 4741 4133 8171 2555 1572 6454 1294

Resultados Quiniela Primera Provincial – 4 de Mayo

Los números sorteados esta vez son:

5819 4020 0427 1118 7443 3704 2506 8645 9831 7977 8177 6056 4554 4683 7648 3936 3206 4339 7741 0229

Resultados Quiniela Matutina Nacional – 4 de Mayo

Consulta los números ganadores de la mañana:

8977 9570 7765 5142 6597 4716 4668 2011 5946 3362 2354 2554 6718 9934 2101 3514 2105 5621 8763 0820

Resultados Quiniela Matutina Provincial – 4 de Mayo

Números ganadores de la mañana a nivel provincial:

5191 8954 5438 9951 7192 3438 4697 4930 3719 2004 5565 6114 7604 8382 5406 3927 3004 0113 6872 8415

Resultados Quiniela Vespertina Nacional – 4 de Mayo

Descubre los números de la tarde:

6262 8703 7461 7178 6771 7998 4554 2110 5845 3061 2253 2451 6617 9831 2000 3412 2003 5520 8661 0719

Resultados Quiniela Vespertina Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores en la provincia son:

7310 2540 2760 9151 7092 3338 4597 4830 3619 1004 5465 6014 7504 8282 5306 3827 2004 9113 5872 7415

Resultados Quiniela Nocturna Nacional – 4 de Mayo

Aquí están los números ganadores de la noche:

4241 8799 7094 3908 3800 3238 4153 2010 5744 3960 2153 2351 6516 9731 2900 3312 2903 5420 8561 0619

Resultados Quiniela Nocturna Provincial – 4 de Mayo

Los números ganadores para la noche en la provincia son:

5799 2440 2660 9051 7192 3238 4497 4730 3519 1904 5365 6114 7404 8182 5206 3727 2104 9013 5772 7315

Resultados de la Quiniela del 4 de Mayo por Provincia

Córdoba: La Previa: 5706 | La Primera: 5819 (Provincial) | Matutina: 4367 | Vespertina: 9614 | Nocturna: 1667

Santa Fe: La Previa: 0694 | La Primera: 7009 | Matutina: 4139 | Vespertina: 6475 | Nocturna: 3529

Entre Ríos: La Previa: 1342 | La Primera: 7819 | Matutina: 6286 | Vespertina: 2499 | Nocturna: 1038

¿Cómo se Juega a la Quiniela?

Participar en la quiniela es sencillo; se puede apostar una cantidad específica a números de una, dos, tres o cuatro cifras, eligiendo entre diversos sorteos que se llevan a cabo durante todo el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados, distribuidos en cinco turnos: