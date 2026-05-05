Rechazo a Milei: 7 de cada 10 argentinos exigen un cambio de gobierno

Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba revela un fuerte descontento en la ciudadanía hacia el gobierno actual, resaltando la urgencia de un cambio en el sistema político argentino.

La política en Argentina está viviendo un momento crítico. Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la percepción negativa hacia el gobierno nacional ha alcanzado niveles alarmantes. Con un 64,5% de desaprobación y solo 34,3% de apoyo, el panorama es desalentador.

Un Récord de Desaprobación

El análisis sugiere que esta baja aprobación no es una simple coyuntura, sino una tendencia que se ha mantenido en el tiempo. La consultora caracteriza la situación como “una administración con problemas serios a mitad de mandato”, evidenciando una situación de desgaste constante.

Desigualdad en la Percepción: La Brecha de Género

Un dato destacado del informe es la notable brecha de género en la desaprobación: cerca del 70% de las mujeres rechaza al gobierno, un porcentaje significativamente más alto que el de los hombres, que ronda el 60%. Esta diferencia podría influir en futuras estrategias electorales.

Tensiones Internas en el Oficialismo

El estudio además refleja el creciente descontento dentro del propio oficialismo. La imagen negativa del presidente supera el 60%, al igual que la de figuras claves del gobierno como Karina Milei y Manuel Adorni. Incluso Patricia Bullrich, la integrante mejor posicionada del gabinete, enfrenta una desaprobación del 55,5%.

Exigencia de Cambio en el Aire

Un dato contundente destaca que el 71,2% de los argentinos siente que es necesario un cambio de gobierno. Esta cifra, que podría ser un indicativo de una crisis política, plantea un reto: la demanda de transformación no encuentra una oferta confiable que la respalde.

Comportamiento Electoral en Crisis

La investigación muestra que, a pesar del descontento, no hay un partido que logre destacarse claramente. El electorado está fragmentado entre el oficialismo y el peronismo, con muchos votantes indecisos. Curiosamente, entre quienes apoyaron al presidente en la última elección, 40,1% se siente defraudado, aunque casi la mitad aún no comparte esa percepción.

El Desafío de Construir Confianza

La encuesta, realizada entre 2000 casos a nivel nacional, indica un estado de empate de debilidades: un gobierno que pierde terreno y una oposición que carece de una propuesta consolidada. En este contexto, el informe concluye que “la Argentina de mayo de 2026 es una sociedad que tiene más claro lo que no quiere que lo que sí”.

El futuro político de 2027 parece depender menos de criticar el presente y más de la capacidad de presentar una alternativa viíble que genere confianza y pueda capitalizar el malestar actual.