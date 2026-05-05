Galperin provoca controversia al desestimar a jubilados: ‘Si no trabajaste, no sos jubilado’

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, está en el centro de una tormenta mediática tras comentarios despectivos sobre una jubilada que no podía costear sus medicamentos.

Después de recibir duras críticas por sus insensibles comentarios hacia una mujer mayor, Galperin dejó clara su postura sobre el sistema de jubilaciones en Argentina. En redes sociales, afirmó: «Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado». Esta declaración ha reavivado el debate sobre el valor del trabajo no remunerado, especialmente el que realizan muchas amas de casa en el país.

Las críticas se desatan

El empresario justificó su opinión alegando que las jubilaciones son financiadas por los aportes de quienes sí han trabajado. Desde su cuenta en X, enfatizó que aquellos que no han contribuido formalmente no deberían recibir un haber en la vejez, una perspectiva que ha sido considerada misógina y excluyente por muchos.

El Testimonio que Generó Reacción

La controversia se desencadenó tras la transmisión de un reportaje en TN, donde una anciana compartiera la dificultad de cubrir sus gastos básicos y medicamentos. Ella, sin un empleo formal a lo largo de su vida, dependía de la ayuda de sus hijos. Galperin, en un gesto que muchos interpretaron como burla, se rió del video en su respuesta a críticas en redes.

El mensaje de Galperin en X, generando una ola de críticas.

La Reacción de Coscu y el Debate Social

El streamer Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, fue uno de los más vocales en cuestionar la falta de empatía de Galperin, señalando cómo un empresario multimillonario se puede reír de la situación de una jubilada. Resaltó que la mujer seguramente había mantenido una familia siendo ama de casa, un trabajo que históricamente ha sido invisibilizado.

El Abismo entre la Riqueza y la Realidad

Este enfrentamiento virtual no solo evidenció la desconexión del empresario respecto a la lucha diaria de muchos argentinos, sino que también impulsó un debate importante sobre la distribución de la riqueza. Usuarios de la plataforma comenzaron a cuestionar la falta de reconocimiento hacia el trabajo no remunerado, mayormente realizado por mujeres.

El posteo que desató la controversia inicial.

Este conflicto ha servido de catalizador para una conversación necesaria sobre la pérdida del poder adquisitivo en una Argentina en crisis y la responsabilidad de las figuras públicas frente al contexto social actual. La viralización del debate ha dejado claro que, en un momento de alta sensibilidad económica, es fundamental reconocer y valorar todas las formas de trabajo.