AFA Anuncia Fechas de los Playoffs

El emocionante cierre del Torneo Apertura 2026 ya tiene fechas confirmadas para los playoffs. Con 15 de los 16 equipos clasificados, solo falta definir un lugar, mientras la gran final se jugará en Córdoba.

La Liga Profesional de Fútbol ha comunicado los días destacados para los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definió la programación, aunque aún no se conocen los horarios específicos de cada encuentro.

Fechas Clave para los Playoffs

Tras la reciente reunión de los directivos de la LPF, se estableció que Boca Juniors disputará su partido el sábado, mientras que River Plate hará lo propio el domingo. Este cronograma promete atraer la atención de los aficionados al fútbol argentino.

Localías Aseguradas

Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata disfrutarán de la ventaja de localía en todos sus partidos hasta la final, gracias a haber liderado sus respectivas zonas. El estadio Mario Alberto Kempes será el escenario donde se coronarán al campeón.

Fixture Detallado

Con 15 de los equipos clasificados de manera oficial, sólo queda esperar el desenlace entre Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, que puede condicionar el último lugar en la Zona A. A continuación, se presenta el cronograma de los partidos:

Sábado

Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)

Boca (2° A) vs. Huracán (7° B)

Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A)

Domingo

Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B)

River (2º B) vs. San Lorenzo (7º A)

Vélez (3º A) vs. Gimnasia (6° B)

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A)