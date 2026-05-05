¿Es Claude Mythos el nuevo monstruo de la inteligencia artificial?

La última creación de la empresa Anthropic, llamada Claude Mythos, ha generado un intenso debate sobre su seguridad y potencial impacto en el mundo. Desde la compañía advierten que esta inteligencia artificial es tan poderosa que podría alterar el equilibrio global si se utiliza de forma indebida.

El aviso de Anthropic La empresa ha afirmado que Claude Mythos tiene la capacidad de detectar vulnerabilidades en ciberseguridad de manera superior a cualquier experto humano, sugiriendo que su lanzamiento podría traer graves consecuencias para economías y la seguridad pública.

Reacciones a la advertencia Algunos analistas han tachado estas afirmaciones de exageradas, cuestionando si el miedo que genera Mythos no es parte de una estrategia comercial para desviar la atención de otros problemas presentes en la industria tecnológica. El director de OpenAI, Sam Altman, ha criticado abiertamente esta táctica de «marketing del miedo», haciendo eco de la discusión sobre la responsabilidad ética de las empresas de inteligencia artificial.

Dudas sobre la efectividad de Mythos A pesar de las afirmaciones de Anthropic, expertos en seguridad cibernética han expresado escepticismo. Heidy Khlaaf, líder en el Instituto AI Now, subraya la falta de datos que sustenten estas promesas de eficacia, lo que lleva a cuestionar la verdadera capacidad de Mythos.

Un ciclo de miedo y absoluto poder Ciertos críticos sugieren que este tipo de narrativas se utilizan para consolidar el poder de las grandes empresas, evadiendo la regulación necesaria y perpetuando un ciclo en el que solo ellas pueden gestionar la amenaza que representan sus propias tecnologías. Empleados de Anthropic han observado que el temor a la inteligencia artificial podría nublar el juicio público respecto a los problemas actuales, tales como la explotación laboral y el daño ambiental.

Las promesas de salvación en medio del caos En un mundo donde algunos líderes de la tecnología advierten sobre el apocalipsis, otros prometen soluciones asombrosas para problemas globales como el cambio climático y la colonización espacial. Esta dualidad plantea interrogantes sobre la ética detrás de tales afirmaciones y su posible uso como herramientas comerciales.