Padres antivacunas en Mendoza: pagaban hasta $160.000 por certificados falsos para sus hijos

Un operativo en Mendoza reveló un esquema ilícito que permitía a familias registrarse como inmunizadas sin haber recibido las vacunas. Las autoridades apuntan a un grupo de enfermeros como los responsables.

La justicia mendocina se encuentra investigando un escándalo relacionado con la venta de certificados falsos de vacunación, descubierto gracias a una denuncia del Ministerio de Salud de la provincia. El fraude, que involucra a enfermeros de un centro de salud en Las Heras, permitía que familias que rechazan las vacunas registraran a sus hijos como inmunizados, evadiendo sanciones y manteniendo beneficios sociales.

Descubrimiento de Irregularidades

La investigación comenzó tras las observaciones de un pediatra en San Rafael, quien notó discrepancias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA). Al revisar los historiales de sus pacientes, que pertenecen a familias fuertemente antivacunas, vio que muchos estaban apuntados como si tuvieran el calendario de vacunación completo, a pesar de no haber recibido las dosis correspondientes.

Al examinar más a fondo, encontró que todos los menores registrados como vacunados lo habían sido en el mismo centro de salud, ubicado a más de 250 kilómetros de distancia, generando sospechas sobre un posible circuito de fraude.

El Modo Operandi: Comunicación y Pagos

El Ministerio de Salud de Mendoza formalizó la denuncia el pasado viernes, provocando el inicio de una investigación que se centra en un sistema fraudulento impulsado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Para acceder a este esquema, las familias tenían que proporcionar una clave específica y realizar un pago.

Las familias enviaban la información de sus hijos y, desde el centro de salud, se registraban en el sistema como si hubieran recibido las vacunas. Se calculó que por cada certificado falso se cobraban aproximadamente $160,000, y un monto adicional de $60,000 en el caso de dosis obligatorias.

Allanamientos y Evidencias Recolectadas

El jueves 30 de abril, las autoridades policiales realizaran seis allanamientos en diferentes ubicaciones de Las Heras y Lavalle, incluyendo el Centro de Salud N°22, donde se encontraron más de 160 certificados falsos, sellos oficiales, y distintas evidencias del delito.

La causa está bajo la dirección del fiscal Juan Manuel Ticheli, especializado en delitos económicos e informáticos. Aunque la investigación está en curso, un enfermero del centro de salud está siendo ampliamente revisado, aunque aún no hay ningún acusado oficialmente.

Impacto de la Vacunación Fraudulenta

Este esquema no solo expone vulnerabilidades en el sistema de salud, sino que permite a estas familias evitar multas y mantener beneficios sociales, además de comprometer la salud pública al no inmunizar a los niños contra enfermedades graves.

«Lo alarmante no es solo la participación de un enfermero, sino que los padres también pagaron por falsificar la inmunización de sus hijos», declaró Sandra Gómez, una funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza.

Desafíos en la Vacunación en Argentina

A pesar de que la vacunación es gratuita y obligatoria en Argentina, según la Ley Nacional 27.491, la Sociedad Argentina de Pediatría ha manifestado su preocupación por la disminución en la cobertura vacunal, lo que podría llevar a una creciente fragilidad en la inmunidad colectiva, especialmente en los más jóvenes.

Las vacunas obligatorias para los recién nacidos incluyen Hepatitis B y BCG, y el calendario sigue con múltiples dosis durante el primer año de vida, todas cruciales para mantener la salud de la población infantil.