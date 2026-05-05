Dólar Blue: Aumento este lunes y nuevas compras del Banco Central

En un entorno de volatilidad cambiaria, el dólar blue experimentó un leve aumento mientras el Banco Central intervino nuevamente en el mercado.

Las reservas internacionales del país crecieron en 1.200 millones de dólares, alcanzando un total de 45.683 millones. Este incremento fue posible gracias a la intervención del Banco Central, que registró un saldo comprador en las operaciones cambiarias.

Suba del Dólar Blue

Este lunes 4 de mayo, el dólar blue cerró en $1405, aumentando $5 en relación al cierre anterior. En la punta compradora, el dólar blue se posicionó en $1385.

Cotizaciones de Dólares Financieros

Dólar MEP

El dólar MEP, operado a través del bono GD30, se vendió a $1441,08.

Dólar Contado con Liquidación

En cuanto al dólar Contado con Liquidación (CCL), su valor se ubicó en $1497,29.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto tuvo un promedio de $1489,60.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta alcanzó los $1852,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se estableció en $1425 en la venta, mientras que en el Banco Nación se mantuvo en valores similares. Por su parte, el dólar mayorista cerró a $1.402,50.

Intervención del Banco Central

El Banco Central realizó una compra de 71 millones de dólares en el mercado, contribuyendo así al crecimiento de las reservas internacionales.