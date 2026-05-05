Milei arremete contra la prensa: ‘Los periodistas deben asumir lo que dicen’

El presidente Javier Milei volvió a alzar la voz contra los medios de comunicación tras la reapertura de la sala de prensa en la Casa Rosada, implementando restricciones para ciertos canales y defendiendo la responsabilidad de los periodistas en relación con sus palabras.

En un comunicado extenso compartido en redes sociales, Milei abordó el tema de la libertad de expresión, enfatizando la necesidad de que los comunicadores asuman las consecuencias de sus declaraciones. «Los errores de los periodistas radican en pensar que libertad de expresión es sinónimo de no afrontar ningún tipo de consecuencia», afirmó el presidente.

La Libertad de Expresión y su Responsabilidad

Milei expresó que en Argentina ya no existen ciudadanos de primera y de segunda. «Todos somos iguales ante la ley; cada uno debe ser responsable de sus acciones». En su mensaje, instó a los periodistas a reconocer su rol no solo como informadores, sino como actores responsables de la información que difunden.

Críticas Contundentes

El mandatario subrayó que «nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy», pero advirtió que esta libertad conlleva una responsabilidad que algunos periodistas parecen ignorar. «La libertad implica responsabilidad», fue una de sus contundentes afirmaciones.

Un Nuevo Enfoque en la Relación con los Medios

Durante su discurso, Milei destacó que su relación con la prensa ha cambiado. «Hoy se enfrentan a un presidente que no les debe nada y que está comprometido con el cambio que necesita el país». Reafirmó su intención de no conceder privilegios a los medios y de responder a las falsedades que se publican.

Periodismo y Mercados Libres

El presidente comparó el periodismo con un mercado de libre competencia, sugiriendo que, de ser así, la sociedad se encargaría de eliminar aquellos medios que difunden mentiras. «La gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen», agregó en un tono desafiante.

Desafíos del Sistema Mediático Argentino

Milei también planteó que el actual sistema de medios en Argentina no opera de manera libre, ya que muchos dependen de la publicidad oficial. «Mientras existan medios sostenidos por el gobierno, los mecanismos de autocorrección del mercado no funcionarán adecuadamente», explicó.

El presidente concluyó reiterando que, bajo su mandato, no habrá privilegios para los periodistas. «Tendrán que hacerse responsables de lo que dicen, como cualquier otro ciudadano», enfatizó, marcando un claro camino hacia la rendición de cuentas en el ámbito periodístico.