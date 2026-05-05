Visa y Mastercard en duelo: ¿Cómo el QR transforma los pagos en Argentina?

Las innovaciones en el sistema de pagos argentino no cesan. Ahora, la introducción de las AFT promete revolucionar las transacciones, aprovechando la infraestructura de las tarjetas.

Descubriendo las AFT

Las Account Funding Transactions, más conocidas como AFT, están a punto de llegar a Argentina, gracias a los líderes del sector bancario. Este revolucionario sistema permitirá que los usuarios realicen transferencias a cuentas bancarias o fintechs utilizando tarjetas de crédito y débito en lugar de cuentas tradicionales.

“A pesar de varios intentos anteriores, las transferencias inmediatas y las billeteras han dificultado su aceptación”, comenta un experto del sector. Sin embargo, ahora el panorama parece cambiar.

Un Primer Paso Hacia la Innovación

Visa ha tomado la delantera al buscar cerrar acuerdos con entidades bancarias para implementar Visa Direct este mayo. Mastercard no se queda atrás, trabajando en conjunto con su competidora, fomentando diversas colaboraciones, como el reciente avance del NFC.

En países sin transferencias instantáneas, las AFT ya están en uso. En Argentina, esta nueva modalidad ofrecerá la posibilidad de recibir y enviar fondos internacionales en una fase futura de implementación.

Las claves de los pagos AFT

La Competencia en el Ecosistema de Pagos

Este avance no solo se trata de una característica más en la banca digital. Al utilizar la infraestructura de tarjetas, los bancos obtendrán mayor control sobre estas transacciones y podrán beneficiarse del reparto de comisiones.

Según Christian Balatti, experto en el sector, las AFT ofrecen dos beneficios destacados: una disponibilidad de fondos en menos de un minuto, 24/7, y la posibilidad de debitar desde tarjetas de crédito o cuentas bancarias, lo que facilita diversas transacciones.

Diego Kupferberg, analista en Fintech, señala que las AFT pueden eliminar fricciones actuales en el proceso de carga de saldo, permitiendo que los usuarios accedan a sus fondos de manera más rápida y eficiente.

Las Tarifas en Juego

Sin embargo, las tarifas de estas transacciones son un punto crucial. Aunque Mercado Pago ya implementa el uso de tarjetas de crédito para transferencias, la comisión que cobra de un 7% podría ser un desafío para los bancos que buscan opciones más económicas.

Los expertos prevén que este modelo se ajustará, especialmente en determinados segmentos, para proporcionar servicios competitivos y más accesibles.

La Batalla por los Datos y la Experiencia del Usuario

La llegada de las AFT también plantea la pregunta sobre la competencia entre sistemas de pago interoperables. Si bien las AFT ofrecen protección al consumidor y beneficios adicionales, las transferencias que no generan comisiones pueden ser más atractivas para algunos usuarios.

Balatti destaca que el verdadero desafío radicará en la experiencia del usuario y la oferta de valor agregado, elementos en los que Mercado Pago aún se mantiene fuerte.

Además, la captura de datos se convierte en un campo de guerra vital. Los usuarios que transaccionan mediante el QR tienen su información bajo normas locales, mientras que con las AFT, esa información queda bajo regulaciones extranjeras de Visa y Mastercard.

El Futuro de los Pagos en Argentina

A medida que las AFT comienzan a establecerse, múltiples factores, como la regulación y la evolución del Open Banking, jugarán un papel clave en su éxito en el mercado argentino. La adaptación de tarifas y regulaciones será crucial para determinar cómo se aceptan y utilizan estos nuevos métodos de pago.

La competencia entre bancos, fintechs y reguladores marcará la dirección que tomarán estas innovaciones, no solo en términos de cómo pagamos, sino también de quién controla nuestros datos y simbiosis del ecosistema financiero.