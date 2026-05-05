Tragedia en Sutatausa: Explosión en mina deja 9 muertos y 6 sobrevivientes

Un desastre en la mina La Ciscuda, en Cundinamarca, ha dejado un saldo trágico de nueve fallecidos y seis sobrevivientes tras una explosión que sorprendió a los trabajadores. Conoce los detalles de esta desafortunada situación que ha conmovido al país.

El lunes 4 de mayo de 2026, una explosión en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., ubicada en Sutatausa, desencadenó una serie de acciones de rescate. Este trágico evento dejó a nueve mineros muertos y seis sobrevivientes, quienes fueron rápidamente trasladados al Hospital Regional de Ubaté para recibir atención médica.

Detalles del Accidente

La Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que en el momento de la explosión había 15 trabajadores en la zona afectada, situada en el sector de Peñas de Boquerón. Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el incidente se atribuyó a la acumulación de gases, un fenómeno que representa un alto riesgo en este tipo de explotaciones subterráneas.

Operativo de Rescate

Ante la emergencia, la ANM activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) y se inició un protocolo de rescate minero. Equipos de Salvamento Minero, bomberos locales y la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca se unieron en la operación. El capitán de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó que los seis sobrevivientes fueron derivados al centro médico para evaluación y tratamiento.

Condiciones Peligrosas en la Mina El sitio del accidente, ubicado a aproximadamente 600 metros de profundidad en la mina La Trinidad, presentaba condiciones complicadas debido a la potencial acumulación de gases como el metano y el polvo de carbón. Equipos técnicos se movilizaron para evaluar el sistema de monitoreo de gases y garantizar la seguridad de los rescatistas mientras se realizaban las tareas de recuperación. Medidas de Seguridad Previas La ANM había realizado visitas técnicas a la mina en abril, donde se recomendaron medidas de seguridad para fortalecer las condiciones laborales. Las sugerencias incluían la actualización de las labores de inertización y la hermetización de áreas abandonadas que presentaban emanaciones de gases peligrosos. En este contexto, es crucial adoptar un monitoreo constante y establecer sistemas de ventilación adecuados para mitigar los riesgos asociados a este tipo de operaciones.

Solidaridad y Respuesta Institucional

La Agencia Nacional de Minería expresó su profundo pesar por las víctimas y reafirmó su compromiso de promover la seguridad en el sector. La entidad continúa trabajando en campañas de sensibilización y formación para prevenir futuros accidentes y mejorar la gestión del riesgo en las minas.