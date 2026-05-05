Tribunal ratifica multa a Petro: deberá pagar $18 millones por desacato a gerente de Coosalud

Gustavo Petro Incurre en Sanción Judicial por Declaraciones Calumniosas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha confirmado la multa impuesta al presidente Gustavo Petro por no retractarse de acusaciones graves contra el gerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño.

En un fallo reciente, el tribunal decidió que Petro debía abonar 10 salarios mínimos, es decir, $17.509.050, debido a su desacato a una orden judicial que le exigía disculparse públicamente por sus declaraciones. Este nuevo dictamen modifica la sanción original, que era de 15 salarios mínimos.

Detalles del Fallo Judicial

La Sala Segunda – Subsección “F” del Tribunal enfatizó que el presidente tendrá cinco días para realizar el pago correspondiente, que deberá ser transferido a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá. En caso de incumplimiento, se abrirá un procedimiento judicial para cobrar la deuda de manera forzosa.

Origen de la Controversia

La sanción proviene de una acción de tutela presentada por González Montaño, quien argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados a raíz de las declaraciones de Petro, donde lo tildó de «bandido» y lo acusó de mal manejo de recursos de salud. El presidente hizo estas afirmaciones en un programa televisivo que luego se difundió en múltiples redes sociales.

Acusaciones y Rechazo a la Retractación

En abril de este año, Petro reiteró públicamente sus acusaciones, desafiando las órdenes judiciales. “Los corruptos en el sistema de salud no deben quedar impunes”, afirmó, lo que llevó al tribunal a determinar que no había cumplido con la orden de retractación emitida en noviembre de 2025.

Implicaciones del Fallo

El tribunal dejó en claro que el presidente no puede justificar su negativa a disculparse invocando el riesgo de autoincriminación, afirmando que tal argumento no puede ser excusa para ignorar ordenamientos judiciales. Asimismo, la corte indicó que el fuero presidencial no impide que se impongan sanciones en caso de desacato, dado que estas no son de carácter penal ni disciplinario.

Contexto del Caso y Futuras Implicancias

Esta controversia se desarrolla en un clima donde la gestión de las EPS ha sido objeto de escrutinio público y legal. La intervención estatal en Coosalud ha causado un notable aumento en las quejas y acciones legales, reflejando una desconfianza creciente en la administración de salud del país. El tribunal también advierte que las acusaciones de Petro hacia la junta directiva de Coosalud deben basarse en decisiones judiciales previas, resaltando que todo señalamiento debe contar con el sustento legal correspondiente.