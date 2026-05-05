Salisbury Cathedral Restaura Tesoro de Vidrio Templado de Burne-Jones y Morris

Luego de dos años de meticuloso trabajo, la Catedral de Salisbury reestrena con orgullo su impresionante ventanal de Ángeles, una obra maestra del famoso artista Edward Burne-Jones y el emblemático William Morris.

La Travesía de la Restauración

Sam Kelly, el jefe de vitrales, compartió sus experiencias durante el proceso de recuperación de esta valiosa pieza. «Hubo noches de desvelo,» confesó, recordando la importancia de manejar con cuidado una obra tan delicada. Afortunadamente, el ventanal de 6.5 metros de altura ha sido restaurado con éxito y será rededicado en un servicio de evensong.

Una Obra de Arte del Siglo XIX

Diseñado en la última parte del siglo XIX por Burne-Jones y Morris, el ventanal, que representa ángeles ministrantes y alabantes, se ha visto afectado por el paso del tiempo. La entrada de agua y la condensación han dañado significativamente sus detalles pintados.

Un Proceso Cuidadoso

El trabajo de restauración comenzó en febrero de 2024, con la delicada tarea de retirar el pesado ventanal de su ubicación original. Kelly, quien comenzó como aprendiz hace 40 años, destacó la importancia de la estabilidad durante esta fase crítica.

Documentación Minuciosa

Una vez en el taller, cada sección del ventanal fue documentada exhaustivamente. Este registro servirá como guía para futuros cuidadores de la catedral, asegurando la preservación de la obra.

Detalles que Reviven

El equipo de restauración, incluyendo a Vicky Pearce, Kate Kersey y Alfie Durrant, trabajó con dedicación para limpiar el vidrio y restaurar los colores originales. Utilizando el diseño original de Burne-Jones, se llevaron a cabo reparaciones en un cristal de respaldo de 2 mm, evitando cualquier daño adicional al vidrio original.

Una Nueva Protección

Para prevenir futuros deterioros, se le han agregado vitrales protectores y marcos de roble al ventanal. Kelly expresó su satisfacción con el resultado, resaltando que el trabajo realizado permitirá que esta joya sea apreciada por generaciones venideras.

Reconocimiento a la Obra Restaurada

El decano de la catedral, el Muy Reverendo Nicholas Papadopulos, elogió el esfuerzo del equipo de restauración, destacando cómo han reavivado la claridad y los colores de esta obra maestra del siglo XIX. “Estamos orgullosos de que la maestría artística haya sido preservada y realzada con habilidad contemporánea,” comentó Papadopulos con entusiasmo.

Un Evento Muy Esperado

El ventanal será puesto a la vista del público en el ángulo sur de la catedral, y su rededicación se llevará a cabo el 7 de mayo a las 17:30 horas. Una ocasión que promete emocionar a todos los asistentes y revivir la belleza de las creaciones de Burne-Jones bajo la luz del sol.