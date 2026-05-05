Enrique Hernández: «El crecimiento de la economía mexicana estuvo casi en cero»

La economía mexicana atraviesa un momento crítico, marcado por una inflación desbordante y un crecimiento casi nulo. Enrique Hernández, periodista de Canal E, analiza cómo el crimen organizado agrava esta situación.

Enrique Hernández, reconocido periodista mexicano, expone en Canal E la compleja realidad económica de México. La alta inflación y el bajo crecimiento económico se agravan por la influencia del crimen organizado, planteando serios desafíos para el futuro del país.

Inflación y Estancamiento Económico

Pese a registrar exportaciones sin precedentes, la economía mexicana no logra despegar. Hernández destaca que «el crecimiento fue muy bajo, casi cercano al 0%», una situación que genera inquietud tanto en el Gobierno como en el sector privado.

El Desafío Empresarial: Inseguridad y Falta de Certidumbres

Uno de los principales obstáculos para las empresas es la falta de seguridad pública y la certeza jurídica. Hernández señala: «Las empresas exigen que se cumpla el Estado de Derecho», ya que muchas operan bajo constantes amenazas.

Extorsiones: Un Cáncer para Múltiples Sectores

El fenómeno de la extorsión afecta a diversas industrias, desde servicios hasta minería y hotelería. «Les cobran sobornos o el famoso derecho de piso», explica Hernández, quien resalta que las exigencias varían según el tamaño del negocio y la ubicación geográfica.

Violencia y Control Territorial: Una Realidad Desgarradora

El alto nivel de violencia asociado a estas prácticas afecta de manera directa a la economía. «Pueden desaparecer personas, ejecutar o quemar negocios», advierte Hernández, lo que demuestra las severas consecuencias de incumplir con las exigencias del crimen organizado.

Impactos en el Sector Agroalimentario

La industria agroalimentaria es particularmente vulnerable. Hernández menciona que «la industria del aguacate y el limón es de las más afectadas», enfrentando cargos exorbitantes por cada kilo producido, lo que encarece los costos y afecta la competitividad en el mercado internacional.

Un Problema Estructural que Frenará el Crecimiento

El panorama económico es sombrío. La conjunción de inflación, bajo crecimiento y las amenazas del crimen organizado se convierten en un reto estructural. «El poder del crimen ha ido aumentando con los años», concluye Hernández, resaltando la ineficacia del Estado para contrarrestar esta problemática.