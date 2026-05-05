Jubilados ahogados por deudas con ARBA: El plan provincial para liberarles de su carga

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires lanza una propuesta destinada a desendeudar a jubilados y pensionados, ofreciendo exenciones que muchos desconocen. Este plan busca aliviar la presión económica que enfrentan miles de contribuyentes en la actualidad.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha puesto en marcha un ambicioso programa para ayudar a jubilados y pensionados con deudas en el Impuesto Inmobiliario, en medio de un entorno económico complicado que afecta a diversos sectores de la población.

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Un Plan Dirigido a Jubilados

Esta iniciativa está orientada a jubiladas y jubilados de la provincia que poseen ingresos limitados. Se implementará mediante operativos en territorio, una simplificación de trámites y un cruce de datos con el objetivo de facilitar el acceso a beneficios fiscales.

Un Contexto de Deuda Importante

ARBA ha identificado alrededor de 17.000 jubilados que enfrentan deudas acumuladas que suman un total de $798 millones en el Impuesto Inmobiliario. Muchos de ellos son elegibles para exenciones que podrían aliviar su situación financiera.

Cristian Girard, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

¿Quiénes Pueden Acceder al Beneficio?

El programa está diseñado para aquellos contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos veces el haber mínimo, que sean titulares de una única propiedad cuyo valor fiscal no exceda los $6 millones y que no estén inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos.

Colaboración Activa con el IPS

En colaboración con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios, ARBA busca identificar a los beneficiarios y acompañarlos en el proceso de regularización.

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Operativos de Asistencia y Trámites Rápidos

ARBA desplegará operativos puerta a puerta junto a los municipios para garantizar que los jubilados puedan acceder a las exenciones de manera fácil y rápida.

El programa abarca tanto deudas acumuladas de hasta cinco años como obligaciones futuras, generando un respiro considerable para quienes se encuentran con deudas inesperadas.

Detección de Nuevos Beneficiarios

ARBA también solicitará a la ANSES acceso a una base de datos de jubilados y pensionados para analizar su situación fiscal y poder identificar nuevos casos que podrían beneficiarse de la exención.

Compromiso por la Equidad

El director de ARBA, Cristian Girard, enfatizó que “la simplificación de trámites es vital para que quienes tienen derecho a una exención no enfrenten obstáculos”. En un contexto donde el entorno económico es desafiante, esta política busca apoyar a un sector que siempre ha mostrado compromiso con el cumplimiento tributario.

Girard también señaló que los jubilados tienen una fuerte cultura de cumplimiento fiscal, y que la acumulación de deudas representa una carga tanto moral como económica para ellos.

Finalmente, desde ARBA se comunicó que esta iniciativa es parte de una estrategia más amplia para promover la equidad en el sistema tributario, asegurando que todos los contribuyentes, especialmente aquellos en situación vulnerable, puedan acceder a los beneficios destinados a aliviar su carga tributaria.