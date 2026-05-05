Córdoba recibió 275,000 turistas y una alta ocupación durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, Córdoba se convirtió en un polo turístico destacado, recibiendo 275 mil visitantes. Este notable flujo generó un impacto positivo en la actividad turística, con casi todas las localidades turísticas alcanzando niveles de ocupación muy elevados.

La alegría del turismo se sintió en cada rincón de la provincia, destacando los picos de ocupación en los principales destinos de la sierra. En **Punilla**, localidades como **La Cumbre** alcanzaron el **100%**, mientras que **Villa Giardino** y **La Falda** lograron ocupaciones del **98% y 95%**, respectivamente. En **Traslasierra**, **San Javier** y **Yacanto** también mostraron un notable **98%** de ocupación.

En el norte provincial, **Villa Tulumba** registró un **95%**, con **Deán Funes** alcanzando un **70%**. En la región de **Sierras Chicas** y **Colonia Caroya**, la ocupación llegó al **80%**. Asimismo, en **Ansenuza**, **Balnearia** tuvo un gran desempeño con el **90%**, y en **Calamuchita**, **Villa Yacanto** logró un **79%** de ocupación.

Además, en la ciudad de Córdoba capital, la ocupación hotelera se mantuvo entre el **60% y 70%**, impulsada por diversos eventos en el emblemático **estadio Mario Alberto Kempes**. Por su parte, Villa Carlos Paz registró niveles de reservas cercanas al **70%** al cierre del largo fin de semana.

El presidente de la **Agencia Córdoba Turismo**, **Darío Capitani**, subrayó que los resultados superaron las expectativas, gracias a una variada agenda de actividades y condiciones meteorológicas ideales. Un evento clave fue la **30ª edición del Desafío Río Pinto**, que congregó a más de **6.000 ciclistas** en La Cumbre, posicionando a la región como un referente en turismo deportivo.