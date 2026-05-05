ANMAT Prohíbe Venta de Productos de Limpieza sin Registro Sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha tomado la decisión de prohibir la elaboración y venta de diversos productos de limpieza en todo el país. Esta medida busca salvaguardar la salud pública y asegurar que solo se comercialicen productos debidamente registrados.

La prohibición fue establecida mediante la Disposición 2491/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, firmada por Luis Fontana, director del organismo. La acción se originó tras un exhaustivo monitoreo realizado por el Servicio de Domisanitarios, que detectó la venta de productos de la marca “Agranel” sin el correspondiente registro sanitario.

¿Qué Productos Están En La Mira?

A través de inspecciones, ANMAT identificó una variada gama de artículos, incluida agua lavandina, detergentes, y perfuminas textiles, que fueron promocionados a través de un sitio web y redes sociales. Entre los productos destacados se encontraban:

– Jabón líquido para ropa

– Cloro

– Desengrasantes

– Ahuyenta mosquitos

Falta de Registro y Condiciones de Fabrica

El organismo de control señaló que, además de la ausencia de registro, se encontraron productos etiquetados como “suavizante tipo Vivere” y “jabón líquido tipo Ariel”. Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que no tenían registro de estos productos, lo que levantó las alertas en ANMAT.

Acciones Tomadas

Los enlaces de comercialización fueron derivados al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para tomar las acciones pertinentes. Aunque el apoderado de «Agranel» aceptó la responsabilidad, ANMAT subrayó que se desconoce cómo se fabrican estos productos, lo que genera preocupación sobre su seguridad.

Prohibiciones Específicas

La prohibición abarca una lista extensa de productos, que incluye distintas variantes de agua lavandina, limpiadores y desengrasantes, los cuales no podrán ser comercializados hasta que estén debidamente regularizados. Asimismo, se extiende a otros productos de la misma marca que no cumplen con las normativas vigentes.

Próximos Pasos

La disposición también estipula que las posibles sanciones administrativas se implementarán en una etapa posterior, y ordena comunicar esta medida a las autoridades sanitarias provinciales y organismos de defensa del consumidor.