Video: Anne Hathaway, Emily Blunt y Serena Williams deslumbran en la alfombra roja de la Met Gala

La Met Gala 2026 brilló en Nueva York, donde figuras icónicas de la actuación, la música, el deporte y la moda deslumbraron con su presencia y atuendos espectaculares.

El lunes por la noche, el histórico Metropolitan Museum of Art se convirtió en el escenario de uno de los eventos más esperados del año. Celebridades como Anne Hathaway, Emily Blunt, Lily-Rose Depp y Serena Williams deslumbraron con looks inspirados en el cautivador tema de este año: “La Moda es Arte”.

Una Noche de Estilo y Creatividad

Los asistentes no escatimaron en ingenio al interpretar el tema, luciendo prendas que fusionaban arte y moda de maneras sorprendentes. La alfombra roja, emblemática en estos eventos, fue testigo de cómo la creatividad y el estilo se unieron para crear momentos memorables.

Un Evento Solidario y Cultural

La Met Gala no solo es una celebración del glamour, sino que también cumple una función esencial. Cada año, reúne fondos para el Costume Institute, una sección del museo que se dedica a resguardar y exhibir la historia de la moda. Esto la convierte en una oportunidad única para los amantes de la moda y el arte, quienes ven en este evento una forma de contribuir a la cultura.

Momentos Destacados de la Noche

Los looks que impactaron no se limitaron a los vestidos de gala. Cada celebridad se destacó por su estilo personal, ofreciendo un desfile de asombrosas creaciones que acapararon la atención de los medios y fanáticos por igual. Las redes sociales se inundaron de imágenes y reacciones, convirtiendo este evento en tendencia inmediata.

La Influencia de la Moda y el Arte

El diálogo entre la moda y el arte nunca ha sido más relevante. Este año, el lema de la gala no solo celebró a los diseñadores, sino que también honró a artistas visuales que han influido en el mundo del vestir. La mezcla entre las diversas disciplinas artísticas se hizo evidente a través de los chọn ofrendas estilísticas presentadas por los invitados.