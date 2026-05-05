Insólito autogol del arquero desata acusaciones de arreglo en el equipo

Una jugada insólita y acusaciones de arreglo marcan el reciente triunfo de Alianza FC sobre San Miguelito, donde el arquero José Calderón se convierte en el centro de la controversia.

La última jornada de la Liga Panameña de Fútbol dejó un sabor amargo, no solo por el resultado, sino por el tumulto que surgió en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito. La victoria de Alianza por 3 a 2 fue opacada por una situación excepcional en el tiempo de descuento que desató serias acusaciones.

El error que desencadenó la controversia

Todo ocurrió en los momentos finales del encuentro. Un centro aparentemente inofensivo llegó al área, pero el portero José Calderón cometió un error inexplicable al desviar la pelota hacia su propia puerta. Este blooper no solo costó un gol a su equipo, sino que levantó suspicacias sobre la integridad del jugador.

Reacción furiosa en el campo

La reacción de Gustavo Herrera, compañero de Calderón, fue instantánea. Visiblemente enfadado, abandonó el terreno de juego antes del pitazo final, generando aún más revuelo entre los aficionados y medios. Su actitud dejaba entrever que quería distanciarse de lo que consideraba un acto irregular.

Acusaciones en redes sociales

La polémica no se detuvo allí. Horas después, Herrera utilizó su cuenta de Instagram para señalar a Calderón directamente. En sus publicaciones, lo acusó de estar involucrado en amaños de partidos: «Amañadores, dejen el fútbol», afirmó con contundencia y agregó que «son muchos más» implicados, insinuando un problema más profundo en el deporte.

La defensa de Calderón

Ante las duras afirmaciones, Calderón tomó la palabra. Reconoció su error, pero negó categóricamente cualquier implicación en arreglos o irregularidades: «Fue una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Asumo plenamente la responsabilidad, pero se trató de un error involuntario», explicó, tratando de poner fin a las especulaciones.

Investigación en curso

La disputa escaló a niveles institucionales, llevando a la Liga Panameña de Fútbol a anunciar el inicio de una investigación formal. El objetivo es esclarecer la situación y determinar si hubo algún tipo de amaño en dicho enfrentamiento.