El Gobierno se ilusiona con los primeros signos de recuperación económica

La administración económica pretende reforzar la idea de que "lo peor ya ha pasado". Con marzo como foco, surgen datos alentadores sobre la actividad económica, aunque el optimismo guarda ciertas reservas.

Las autoridades económicas están atentas a varios indicadores que, tras ser desestacionalizados, indican un giro positivo en marzo. En el Palacio de Hacienda, celebran especialmente el aumento en sectores que habían estado rezagados, como las ventas de bebidas, que crecieron un 1,2%, los despachos de cemento, que aumentaron un 5,5%, y los patentamientos de vehículos, con un incremento del 2,3%. En el sector industrial y primario, destacan la producción de acero, que subió un 11,4%, y un asombroso aumento del 21,4% en la molienda de soja. “Las recuperaciones nunca son lineales. Sin embargo, los números apuntan a mejoras y, con bases sólidas, podrían generar un ciclo virtuoso”, afirmó una fuente oficial en diálogo con medios locales.

Luis Caputo

Un Aumento Impulsado por Exportaciones

Consultoras privadas confirman el repunte en la actividad, pero advierten sobre su sostenibilidad. Según el Estimador de Actividad Económica (EsAE) de Eco Go, se observó una expansión desestacionalizada del 0,8% en marzo en comparación con febrero, junto a un aumento interanual del 2,4%. Este diagnóstico revela que la recuperación es parcial, con el mercado externo como el motor principal: las exportaciones aumentaron un impresionante 41,2% en el mes, mientras que variables como el consumo apenas subieron un 1,4%. Los especialistas sugieren que esta dependencia de envíos agrícolas y energéticos podría comprometer el crecimiento en el futuro, especialmente en el segundo semestre.

Para Analytica, la mejora también fue del 0,9% desestacionalizado, según su Índice Líder de Actividad (ILA). Esta consultora indicó: «Marzo fue un mes de recuperación, aunque con diferencias marcadas. La industria y el mercado externo impulsaron el crecimiento, el sector automotriz se recuperó y la construcción mostró signos de estabilidad, aunque la demanda del hogar sufrió».

Desde el sector productivo, la Unión Industrial Argentina (UIA) reportó un repunte del 3,2% en marzo. A pesar de esto, advierten que la industria continúa mostrando un desempeño débil en comparación con el primer trimestre del año pasado, con rendimientos aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Altos Niveles de Morosidad: ¿Señal de Crisis?

El optimismo oficial contrasta con los desafíos del escenario económico: la morosidad bancaria ha alcanzado un pico del 11,2%. Sin embargo, el Gobierno considera que este es un efecto esperado de las políticas monetarias y estima que disminuirá pronto. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, mencionó que la situación refleja un «saneamiento del sistema financiero» tras el aumento de créditos.

Santiago Bausili

Bausili destacó: «Si no hay crédito, no hay morosidad; la reactivación de créditos ha traído esta situación». Argumentó que los bancos han tenido que ajustar sus criterios de evaluación, ya que la inflación había diluido el impacto de los préstamos en pesos.

Investigaciones independientes reflejan un aumento significativo en los niveles de morosidad debido a un choque en los ingresos. Un informe del Centro RA de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que el incumplimiento en créditos de consumo se disparó del 2,5% al 12,1%. La morosidad total de los hogares alcanzó el 10,6%, superando incluso los peores momentos de la pandemia y marcando el nivel más elevado desde 2009.

El informe vincula este deterioro de la capacidad económica con cambios en los precios. Con una inflación acumulada desde diciembre del 170% en bienes y del 362% en servicios, las familias han visto drásticos cambios en sus patrones de gasto, destinando un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de servicios en detrimento de las compras de bienes.