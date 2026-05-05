Buscan limitar el endeudamiento con tarjetas en Córdoba junto al banco provincial

La situación económica en Córdoba preocupa cada vez más. En respuesta a este desafío, el legislador Carlos Rossi ha presentado una propuesta innovadora que busca aliviar el peso del endeudamiento en las familias de la provincia.

En una reciente entrevista con Radio Punto a Punto, Carlos Rossi expuso su proyecto que propone un método de financiación de hasta seis cuotas sin interés para los saldos de tarjetas emitidas por el Banco de Córdoba. Esta iniciativa surge ante el alarmante aumento de la mora en el uso de créditos y el creciente uso de tarjetas para cubrir necesidades básicas.

Un enfoque dirigido a quienes más lo necesitan

La propuesta está dirigida a familias con ingresos de hasta seis salarios mínimos. Según el legislador, esta medida es fundamental ante el aumento del endeudamiento y las dificultades que enfrentan muchos para cumplir con sus obligaciones financieras. Rossi enfatizó que la situación económica está deteriorándose, impactando gravemente en el consumo diario de los ciudadanos.

Aumento alarmante de la mora crediticia

Rossi compartió estadísticas preocupantes: la mora en tarjetas de crédito se sitúa en el 10,3 por ciento, mientras que los créditos personales alcanzan un 13,2 por ciento. Además, mencionó un dato crucial: muchas personas recurren a la tarjeta de crédito incluso para comprar alimentos, lo que evidencia la crítica situación que atraviesan.

Un esquema accesible para salir del ciclo de endeudamiento

El legislador propone que el Banco de Córdoba implemente un esquema de refinanciación más accesible, diseñado para interrumpir el ciclo creciente de deudas. Según Rossi, las condiciones actuales son insostenibles, ya que las altas tasas de interés solo agravan la situación de los usuarios.

Un esfuerzo necesario para aliviar a las familias

El legislador concluyó que un esfuerzo por parte del banco para financiar gastos en hasta seis cuotas sin interés podría ser crucial para mejorar la vida económica de los cordobeses. Esta medida, según su perspectiva, podría proporcionar un respiro a muchas familias que luchan para llegar a fin de mes.

Próximos pasos en la Legislatura

Rossi mencionó que la propuesta será sometida a debate en la Legislatura provincial. No descartó la posibilidad de que, si se implementan iniciativas similares a nivel nacional, la provincia pueda unirse para extender el alcance de este alivio financiero.