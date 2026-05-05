Lucas Castiglioni en ‘QR!’: ‘El sector nuclear tiene un valor real mayor al reconocido’

Lucas Castiglioni, exdirector de Nucleoeléctrica, ha manifestado su inquietud por la posible privatización del sector nuclear en Argentina. Sus declaraciones sugieren que esta medida podría poner en riesgo activos estratégicos del país.

Un Patrimonio Valioso en Juego

Durante su intervención en el programa “QR!” de Canal E, Castiglioni advirtió que el sector nuclear, fruto de décadas de inversión estatal, está en peligro. “Están por rifar la joya de la abuela por 700 millones de dólares”, afirmó, cuestionando los valores que se barajan en el debate actual.

Desde su perspectiva, el sistema nuclear argentino ha recibido más de 11 mil millones de dólares en inversión en los últimos años, un monto notablemente superior a lo propuesto en discusiones recientes sobre su valoración.

Una Valuación Complicada

Castiglioni destacó la dificultad para establecer un precio justo a estos activos, señalando que el Tribunal de Tasación de la Nación ha manifestado no sentirse capaz de realizar dicha valoración de manera adecuada. “Las cifras que se mencionan, como 500 o 800 millones de dólares, están muy alejadas de su valor real”, precisó.

El contexto actual, caracterizado por una crisis energética global, sugiere que el valor del sector podría ser aún mayor, enfatizando la importancia de mantener el control estatal sobre estos activos.

Contexto Laboral y Críticas a la Gestión

El exdirector también se refirió a los problemas administrativos persistentes y a la grave situación de los trabajadores en el sector. “Tenemos una pérdida salarial de alrededor del 170%”, indicó, resaltando que se trata de una industria que requiere una alta capacitación y compromiso.

Cuestionamientos a la Estrategia del Gobierno

Las inquietudes sobre el rumbo de la política energética fueron evidentes durante su diálogo con Pablo Caruso. Castiglioni subrayó que ceder en la administratividad del sector nuclear significaría renunciar a soberanía en un área clave del desarrollo nacional.

Adicionalmente, mencionó la influencia de actores internacionales y las presiones externas que podrían afectar el futuro del desarrollo nuclear argentino, añadiendo una capa de complejidad a la situación.

Un Debate Abierto

El programa dejó en claro la controversia en torno al futuro del sector nuclear: la definición del rol del Estado versus las dudas sobre el valor de los activos y las implicaciones de una posible privatización. “Es una decisión que no parece estratégica para el país”, concluyó Castiglioni, sumando su voz a un debate crucial para el futuro energético de Argentina.