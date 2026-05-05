Rosario Central enfrenta a Libertad de Paraguay

Este martes, el Estadio Gigante de Arroyito será escenario de un choque electrizante entre Rosario Central y Libertad, en el marco de la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Todo Listo para la Batalla

El partido comenzará a las 19:00 horas y será transmitido por Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio, quien contará con Wagner Reway en el VAR, garantizando así un manejo justo del encuentro.

Expectativas Altas para Rosario Central

Con Ángel Di María como su figura destacada, el equipo rosarino llega a este vital enfrentamiento en una posición privilegiada. Ocupa el primer lugar en el Grupo H, acumulando siete puntos, en igualdad con Independiente del Valle de Ecuador.

Oportunidad de Clasificación

Rosario Central tiene en este encuentro la oportunidad de sellar su clasificación a los octavos de final. Para lograrlo, no solo deberá ganar contra Libertad, sino que también necesitará que Universidad Central de Venezuela sufra una derrota ante Independiente del Valle.

Un Partido que Promete Emoción

Con el respaldo de su afición, el equipo dirigido por Jorge Almirón buscará aprovechar la localía y sumar los tres puntos necesarios para avanzar en el torneo más prestigioso de clubes en América.