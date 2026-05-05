Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 26 muertos

Una devastadora explosión en una planta de fuegos artificiales en la provincia central de Hunan ha cobrado la vida de al menos 26 personas y dejado a 61 más heridas, lo que ha llevado a las autoridades a suspender todas las actividades de fabricación de pirotecnia en la región.

El incidente se produjo en la ciudad de Changsha, en la tarde del lunes, según informaron las agencias de noticias estatales. La planta afectada, que pertenece a Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co, está localizada en el área de Liuyang.

Acciones de emergencia y respuesta gubernamental

El alcalde de Changsha, Chen Bozhang, brindó declaraciones tras el suceso, destacando que las operaciones de búsqueda y rescate han avanzado considerablemente. En este momento, se está verificando la identidad de las víctimas y el número total de involucrados.

Condolencias y reflexión por parte del gobierno local

Chen expresó su profundo dolor y ofreció las condolencias del gobierno local a las familias afectadas, afirmando que se sienten «extremadamente apenados y profundamente arrepentidos» por la tragedia.

Detalles de la explosión

La explosión ocurrió justo antes de las 17:00 horas, causando caos en la planta. Según el secretario del buró de gestión de emergencias de Changsha, Ding Weiming, «un gran número de productos se incendiaron, provocando explosiones continuas». La situación se complicó aún más debido a la gran cantidad de pólvora almacenada, lo que representó un riesgo considerable para los equipos de rescate.

Acciones de rescate y evacuación

Las autoridades han movilizado a cientos de rescatistas y evacuado a los residentes de las zonas de peligro. Imágenes aéreas muestran columnas de humo blanco elevándose desde el sitio del desastre, mientras las tareas de rescate avanzan en un ambiente altamente riesgoso.

Investigación en curso

Las investigaciones para determinar las causas de la explosión ya están en marcha y la policía ha detenido al responsable de la planta. El presidente de China, Xi Jinping, ha instado a realizar «esfuerzos a fondo» para localizar a las personas desaparecidas y atender a los heridos, solicitando también que se esclarezcan rápidamente las causas y se tomen acciones de responsabilidad.

En febrero, durante el período del año nuevo lunar, se reportaron otras dos explosiones mortales en tiendas de pirotecnia en el país, subrayando la peligrosidad de la industria en ciertos momentos del año.