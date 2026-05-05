Jefferson Lewis Exento de Comparecer en Corte por el Allegado Asesinato de Kumanjayi Little Baby

Un trágico suceso en Alice Springs ha conmocionado a la comunidad, tras el presunto asesinato de Kumanjayi Little Baby. Ahora, el principal acusado, Jefferson Lewis, se ha excusado de su primera aparición en el juzgado.

El Acusado y su Primera Comparecencia

Jefferson Lewis, de 47 años, fue inicialmente programado para asistir a la audiencia del Tribunal Local de Alice Springs a través de videoconferencia. Sin embargo, su abogado, Mitchell Donaldson, solicitó que se le eximiera de comparecer, lo cual fue concedido.

Contexto del Caso

Lewis enfrenta cargos de asesinato y otros dos delitos, cuyos detalles no pueden ser revelados por razones legales. En la sala del tribunal, el juez Anthony Hopkins expresó sus condolencias a la familia de Kumanjayi Little Baby, reafirmando su compromiso con la justicia durante este tiempo de profundo duelo.

Investigación y Arresto

Su arresto se produjo la noche del jueves, tras una intensa búsqueda de cinco días. La niña, cuyo cuerpo fue encontrado a cinco kilómetros del campamento Old Timers, había desaparecido el 25 de abril, mientras dormía en su cama. La comunidad se movilizó rápidamente, con cientos de voluntarios participando en la búsqueda.

Desarrollo en la Sala del Tribunal

Durante la audiencia, el fiscal Patrick Williams solicitó una prórroga para permitir la recopilación de un extenso informe de evidencia. Destacó que se había llevado a cabo una investigación policial significativa, pero que se necesitaba tiempo para preparar una amplia cantidad de testimonios civiles y evidencias forenses.

Incidente Posterior al Arresto

La noche del arresto, Lewis fue encontrado inconsciente y gravemente golpeado en el campamento Charles Creek por un grupo de personas, lo que llevó a su traslado a un hospital en Alice Springs. Temiendo por su seguridad, fue luego llevado a Darwin para recibir tratamiento y protección.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial

El caso de Jefferson Lewis está programado para regresar al tribunal el 30 de julio, donde se esperan más desarrollos en esta desgarradora historia.