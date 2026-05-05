El Regreso de un Queso Icónico de los 70: Rico en Proteínas y Bajo en Grasas

La cocinera Narda Lepes ha reavivado la pasión por el queso cottage al compartirlo en sus redes sociales, destacando su simpleza y su conexión con la infancia. Este queso, que ha vuelto a hacerse popular, ofrece una mezcla de sabor y beneficios nutricionales.

## Un Producto Que Marca Tendencia

El queso cottage no solo ha hecho su regreso triunfal en Argentina, sino que a nivel mundial ha capturado la atención de medios renombrados como The Guardian y The New York Times. Su popularidad ha crecido en plataformas sociales, donde se ha presentado como un alimento “vintage” que combina bajo contenido graso y un alto aporte proteico.

### Beneficios Nutricionales Clave

Considerado una opción idónea en dietas saludables, cada 100 gramos de queso cottage proporciona una cantidad de proteínas equivalente a la de dos huevos, pero con menos calorías. Este alimento se ha convertido en un must dentro del universo de los “fitness”, siendo la proteína un elemento que está en el centro de muchas rutinas alimenticias.

## Inspiración en la Cocina Moderna

El queso cottage se ha integrado perfectamente en una variedad de recetas visualmente atractivas: desde el popular avocado toast, hasta bowls llenos de legumbres y verduras, así como en pancakes y flatbreads. Este renacer del queso es impulsado por un recetario anglosajón que ha sabido catapultar su presencia en redes sociales.

### Un Poco de Historia

Conocido como “queso de cabaña”, este producto lácteo tiene raíces que se remontan a prácticas caseras de elaboración en granjas de Estados Unidos. La experta Beatriz Coste cuenta que este término apareció por primera vez en 1848. Aunque su origen es norteamericano, existen versiones similares en otros países, como el «Hüttenkäse» de Alemania.

## Proceso de Elaboración Complejo

A diferencia de la ricota, el queso cottage tiene un proceso más elaborado que logra su distintiva textura granulosa. Se obtiene a partir de leche entera o desnatada, mediante una coagulación ácida, seguida por un tratamiento que involucra varios pasos hasta conseguir ese característico grano que lo hace tan especial.

### La Oferta en Argentina

A pesar de su rica historia, el queso cottage fue casi olvidado en Argentina, con un mercado que ha sido limitado. Sin embargo, el surgimiento de pequeños emprendimientos, como Muucottage y la más reciente entrada de Wapi, está revitalizando su presencia.

Este último, lanzado recientemente, se presenta en envases de vidrio y destaca por su alto contenido proteico: 46 gramos por producto, y se encuentra disponible en supermercados como Jumbo y Disco.

## La Cooperativa de Arte Culinario

A pesar del auge de recetas caseras que circulan en redes sociales, Coste advierte que la elaboración doméstica no logra igualar la complejidad del cottage industrial. La textura y el sabor únicos de este queso son el resultado de un proceso de producción que trasciende lo que se puede hacer en casa.