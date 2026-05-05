Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS sugiere Canarias, pero España lo cuestiona

La situación se agrava a bordo del crucero MV Hondius, anclado frente a Cabo Verde, mientras España revisa la posibilidad de recibirlo debido a un brote de hantavirus.

Las Autoridades Sanitarias se Preparan para Actuar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que España estaría dispuesta a recibir el crucero MV Hondius, que actualmente se encuentra anclado cerca de Cabo Verde. El buque es objeto de preocupación por un posible foco de hantavirus, aunque las autoridades sanitarias españolas aclararon que aún no se ha tomado una decisión final.

Un Segundo Caso Confirmado de Hantavirus

Las últimas pruebas de laboratorio revelaron un nuevo caso confirmado, elevando el total a siete, incluyendo cinco casos sospechosos. Esto subraya la creciente preocupación por la salud de los pasajeros a bordo.

Prioridad: Evacuación Médica

La directora de preparación y prevención de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, informó que el principal objetivo es evacuar a dos personas enfermas que se encuentran en el barco, una de las cuales presenta síntomas más graves que la otra.

Plan para Continuar la Ruta hacia Canarias

Van Kerkhove indicó que, una vez que las personas enfermas sean evacuadas, el MV Hondius podrá continuar su trayecto hacia las Islas Canarias, donde se llevará a cabo una desinfección total y una investigación epidemiológica completa.

Reacción del Ministerio de Sanidad Español

Minutos después de que la OMS hablara sobre la recepción del crucero, el ministro de Sanidad español afirmó que muchas decisiones dependerán de los datos epidemiológicos que se recojan durante la parada del barco en Cabo Verde.

La Opinión de las Autoridades Canarias

El vicepresidente del Gobierno regional canario, Manuel Domínguez, sugirió que quizás sea mejor que el barco no haga escala en las islas y se dirija directamente a la península, donde podrían existir más recursos para afrontar la situación.

La Cronología del Brote a Bordo

Los primeros reportes sobre problemas de salud en el crucero comenzaron el 6 de abril. Desde entonces, se han registrado tres muertes, junto a un paciente en estado crítico y varios más con síntomas leves.

Investigaciones en Curso

La OMS está trabajando en localizar a otros pasajeros que pudieron estar en contacto con los infectados y se han destinado equipos médicos para examinar a los que presentan síntomas.